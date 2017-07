Konstanz Kreatives Spiel mit der Symbolik: Dingeldorfer Künstler stellen in der Niederburg aus

Kreatives Spiel mit der Symbolik: Dingeldorfer Künstler stellen in der Niederburg aus

Die Künstlergruppe "10 Dingelsdorfer" bringt mit ihrer Ausstellung ab dem 21. Juli das Paradies in die Niederburg. Sie stellen in den Räumen der AOK aus.

Energie geladen und voller Fantasie sind die Künstler der Gruppe "10 Dingelsdorfer". Jetzt lassen sie sogar die "paradiesische Enklave", wie es Monika Ottinger Dingelsdorf beschreibt, hinter sich, um ab Freitag, 21. Juli, in der AOK in der Niederburg ihre Werke unter dem Titel "Paradies" auszustellen.

Das Ausstellungs-Thema war naheliegend, findet Monika Ottinger. "Wir leben ja schließlich im Paradies", meint sie. Außerdem liege der Ausstellungsort in der Niederburg direkt neben dem Stadtteil Paradies. Alles also sehr naheliegend und vor allem eröffne das Thema großen künstlerischen Freiraum. "Das Paradies kann ein Sehnsuchtsort sein und symbolisch für die Vervollkommnung stehen", so Walter Goedde, der auch auf den "Aspekt des verlorenen Paradieses" zu sprechen kommt.

Vom Schlemmerparadies bis hin zum Engel mit flammendem Schwert lassen Ute von Allwörden, Barbara Brdiczka, Gisela Bohnenkamp, Walter Goedde, Ingrid Lange, Lotte Meissner, Monika Ottinger, Edith Probst, Ellis Vilá und Winnie Widuch schon Bilder vor dem geistigen Auge entstehen. Monika Ottinger erwähnt dabei auch Shangri-La. "Das ist ein paradiesischer, fiktiver Ort, der im Himalaya liegen soll", erzählt sie und Winnie Widuch meint aus Spaß: "Das kenne ich nur als Kneipe." Das Thema inspiriert die Künstlergruppe, die Fantasie ist angeregt, schlägt Purzelbäume und alle Beteiligten sind neugierig darauf, wie der andere das Thema Paradies umsetzen wird, denn das erfahren die "10 Dingelsdorfer" erst, wenn sie beisammen sind und in der AOK ihre Bilder aufhängen.

Die Vernissage findet am Freitag, 21. Juli, um 19 Uhr in der AOK in der Inselgasse 30 statt. Die Laudatio hält der Dingelsdorfer Ortsvorsteher Heinrich Fuchs. Danach ist die Ausstellung der "10 Dingelsdorfer" bis einschließlich 24. August zu sehen.

(21. Juli bis 24. August) ist von Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 17 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 16 Uhr geöffnet