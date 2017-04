Konstanz Krähen am Morgen stört - Streit um Hühner in Konstanz

Krähen am Morgen stört - Streit um Hühner in Konstanz

Morgendliches Krähen sorgt für Streit unter Nachbarn. Die Hühnerhalterin muss aktuell keine Konsequenzen fürchten: "Alle Verfahren wegen Ruhestörung wurden eingestellt."

Die rote Morgensonne geht über dem Bauernhof auf. Der Hahn stolziert auf den Misthaufen zu. Auf der Spitze des Haufens angekommen, kräht er los. Auf dem Land keine Besonderheit. In einer Stadt hingegen schon. Isante Thurau-Zürn mag frische Frühstückseier. Am liebsten von eigenen Hühnern.

Gesagt, getan. Sie schafft sich Hühner mitsamt Hahn an. "Ich habe mich vorab auf den Internetseiten der Stadt und des Landratsamtes informiert", sagt sie. So meldet sie Hennen und Hahn beim Veterinäramt an. Ein wichtiger Schritt: Alle Hühnerhaltungen müssen registriert werden, doch anders als bei Hunden gibt es für Geflügel keine Steuer. Erst ab 50 Hühnern muss der Tierhalter bei der Tierseuchenkasse jährliche Beiträge zahlen. Mit der Entscheidung zur Hühnerhaltung liegt sie im Trend: "Nach dem urbanen Gartenbau heißt es nun zurück zu den Wurzeln. In der Stadt entstehen Ställe zur Geflügelzucht", sagt Julian Heiermann vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu).

Das gefällt nicht jedem. Ein Hahn kräht naturgemäß in den Morgenstunden. Der Nachbar von Isante Thurau-Zürn fühlt sich gestört und sucht das Gespräch: "Ich habe ihm gesagt, dass ich den Stall schnell fertigstellen will", sagt sie. Wenig später kommt ein Brief vom Ordnungsamt. Darin aufgelistet, wann der Hahn die Ruhe stört. Für sie ist die Lage klar: "Mein Nachbar versucht mich an der Fertigstellung zu hindern." Im Rahmen der SÜDKURIER-Recherchen war der Nachbar trotz mehrmaliger Versuche für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Die Hühnerhalterin muss keine Konsequenzen fürchten: "Alle Verfahren wegen Ruhestörung wurden eingestellt."

Es folgt ein Brief vom Veterinäramt: Der Stall ist zu klein. Der Gesetzgeber schreibt vor: Die Fläche muss bei mindestens 2,5 Quadratmetern und zwei Metern Höhe liegen. "Das Tier braucht genügend Auslauf, ein Sandbad, in dem es Scharren und Picken kann. Außerdem ein umfriedetes Grundstück", sagt Julian Heiermann. Selbst die Anzahl der Hennen ist definiert: Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz empfiehlt eine Haltung mit vier Hennen und einem Hahn. Nicht damit der Hahn die Auswahl hat, sondern die vorhandenen Hühner nicht zu sehr bedrängt.

Der Stall von Isante Thurau-Zürn ist fertig. Er ist nach allen gesetzlichen Standards gebaut. Sie hält das erste Ei in der Hand. Ende gut, alles gut? Nicht ganz, nach ein paar Wochen sind die Hühner tot. Ein fremdes Tier kann es für sie nicht gewesen sein: "Das Netz auf dem Freilauf wurde aufgeschnitten." Wieso die Tiere gestorben sind, bleibt unaufgeklärt. Nun baut sie den Hühnerstall komplett um: "Ich habe Stacheldraht gekauft. Außerdem werde ich um den Stall einen elektrischen Weidezaun installieren. Meine nächsten Hühner werden sicherer leben."

Infos rund ums Huhn

Auf dem Speiseplan stehen Samenkörner, Würmer, Blätter und handelsübliches Legehennenfutter. Je nach Rasse und Größe sind 120 Gramm Futter pro Tag und Tier vorgesehen. Für die Eiablage müssen Nester zur Verfügung stehen. Bei der sogenannten Newcastle-Krankheit ist der Hühnerhalter zur Impfung gesetzlich verpflichtet. Der Impfstoff ist beim Tierarzt erhältlich. Bei der Geflügelpest lohnt ein Blick auf den Internetauftritt des Veterinäramts.