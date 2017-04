Allensbach Kostenlose Klänge am Ufer

Allensbach begeistert seit vielen Jahren viele Fans im Seegarten. Internationale Künstler und regionale Bands haben sich wieder angesagt, bevor die schlichte Steinbühne umgebaut wird.

Die Tage der alten schlichten Steinbühne im Allensbacher Seegarten sind gezählt, die Gemeinde will dort etwas Neues, Moderneres bauen. Doch zuvor wird der Erdhügel auf der Wiese in den kommenden Monaten wieder zum Schauplatz von Konzerten direkt am Seeufer ganz unterschiedlicher Art – mit der Gemeinsamkeit: Der Eintritt ist frei. Das neue Umsonst-und-draußen-Programm des Kulturbüros bietet viel Abwechslung. Rock, Jazz, Blues, Soul, Latin, Irish Folk, Klezmer und Blasmusik werden geboten von teils internationalen Künstlern sowie von regionalen Gruppen. Bewährte und beim Publikum beliebte Combos stehen ebenso auf dem Programm wie einige Allensbach-Debüts, erklärt Kulturbüroleiterin Sabine Schürnbrand: "Wir sind gut aufgestellt."

Zum ersten Mal nicht nur in Allensbach, sondern überhaupt in Deutschland tritt die Schweizer Blechbläserband UnglauBlech am 13. Juni auf. "Das sind noch junge, aber schon renommierte Musiker", so Schürnbrand. Diese spielen sonst in klassischen Orchestern oder Jazzensembles, doch diese Formation sei ihre Herzensangelegenheit. Rock, Pop, Jazz und Folk bietet die Gruppe in eigenen Arrangements oder Kompositionen. Ebenfalls erstmals am Gnadensee tritt Yxalag auf (1. August). Auch diese Band ist ein temporäres Projekt von klassisch ausgebildeten Profimusikern, erklärt Schürnbrand: "Die machen Weltmusik mit Schwerpunkt Klezmer." Ein weiteres Allensbach-Debüt folgt am 8. August mit Goitse und Irish Folk. In ihrer Heimat Irland habe die Gruppe schon etliche wichtige Preise gewonnen.

Seine Premiere in der Nachbargemeinde gebe zudem am 25. Juli das Theater Konstanz, erklärt Schürnbrand. Die Schauspieler Philip Heimke und Jonas Pätzold vom Jungen Theater machen unter dem Titel "Die Reifeprüfung" eine Bodenseerundreise im Campingwagen, spielen Szenen von Shakespeare bis Heiner Müller. Kein Debüt in der Gemeinde, aber etwas ganz Besonderes gebe es am 5. Juli: ein Jazz am See-Konzert umsonst und draußen. Die Jazzgrößen Gregor und Veit Hübner kommen mit der New Yorker Gruppe El Violin Latino und interpretieren Latinmusik.

Etliche Bands und Ensembles, die bereits im Seegarten gut ankamen, stehen ebenfalls auf dem Programm. Bereits zum 23. Mal gastiert am 30. Juni das Landes-Jugend-Jazz-Orchester am Gnadensee. "Das ist für uns eine besondere Tradition, weil man immer wieder gute Leute entdeckt, die später auf großen Bühnen stehen", so die Kulturbüroleiterin. Die Allensbacherin Dagmar Egger bietet am 1. Juni wieder Swing mit den See Sisters. Dylan-Songs und ein paar Velvet-Underground-Klassiker spielen die Konstanzer Velvet Bobs am 7. Juni. Das Allensbacher BodanXtett singt Schlager und mehr am 21. Juni. Bluesrockstücke bekannter Größen präsentiert Back To Blues am 18. Juli. Und die Schweizer Gaptones bieten – mit der neuen Sängerin Elysa Kay – Funk- und Soul-Klassiker am 30. August.

Eine vollendete Premiere nachholen soll die italienische Combo Vucciria. Das Quartett begeisterte im Vorjahr mit musikalischer Vielfalt mit italienischem Schwerpunkt, musste aber wegen eines Gewitters das Konzert abbrechen. Den Auftakt von Umsonst und draußen macht wieder der Musikverein Allensbach am 21. Mai, was zugleich ein Kulturtag in der Gemeinde sei. Denn da ist internationaler Museumstag und das Mühlenwegmuseum nachmittags kostenlos zu besichtigen. Zudem werde Anna Mühlenweg das frühere Wohn- und Atelierhaus des Künstlerpaars Elisabeth und Fritz Mühlenweg in der Konstanzer Straße für Besucher öffnen. "Das ist schon was Besonderes", so Schürnbrand. Der Musikverein und der Männerchor machen am 10. September auch den Abschluss. Und auch die Musikkameradschaft Langenrain-Freudental (12. Juli) dürfe im Programm nicht fehlen. Eine von vielen, die sich bereits auf die Konzerte freuen, ist Bettina Hellemann. "Ich gehe da gern hin. Das Angebot ist einfach klasse. Dass man das kostenlos nutzen kann, ist schon eine tolle Sache."

Die Termine

Das komplette Programm von "Allensbach hat’s – Umsonst und draußen", zu dem noch Zauberei und ein paar Kinderveranstaltungen gehören, soll es spätestens Anfang Mai in gedruckter Form als Faltblatt geben. Alle Informationen gibt es im Kultur- und Verkehrsbüro im Allensbacher Bahnhof, Telefon (0 75 33) 8 01 35. Ein beliebtes Angebot, aber kostenpflichtiges Angebot (12 Euro) sind die kulturellen Blind Dates, die – meist – in ungewohnten Räumlichkeiten stattfinden. Hier steht der dritte Termin für dieses Jahr fest: am 6. September. Nach dem Auftakt Ende März ist bereits der Termin am 24. Oktober ausverkauft.