Konstanz Korrespondierende Kunst im Neuwerk

Franziska Massat, Julia Schmölzer und Nikolaus Böttinger, Absolventen der Kunstakademie Karlsruhe, zeigen ihre Arbeiten in der Kunsthalle Neuwerk.

Die Konstanzer Förderpreisträgerin 2015 Franziska Massat hat zwei Künstlerkollegen eingeladen zu der Ausstellung "3 in Line": Julia Schmölzer (Installationen und Malerei) sowie Nikolaus Böttinger (Malerei). Franziska Massat selbst zeigt Schwerpunkte aus dem Bereich Fotogram und Kleinskulptur. Jeder der drei jungen Künstler weist eine andere Richtung im Diskurs der aktuellen Vielfalt an artistischen Ausdrucksmöglichkeiten auf.



Da bewegt sich Julia Schmölzer im weitesten Sinne in der Nachfolge eines Joseph Beuys. Besonders bemerkenswert dünken uns ihre Installationen. Hierbei macht Julia Schmölzer auf diverse Prozesse in der Natur aufmerksam. Wie das Werden und Vergehen. Auf Strukturen allgemein. Im weitesten Sinne mag dabei an die Morphologie eines Erich Heckel gedacht werden. Auf einer Installation beispielsweise finden sich diverse getrocknete Gewächse auf einem Holzbrett mit schöner Maserung. Darunter mischen sich aber gleichfalls Keramik- oder Metallteile, die im Sinne eines "Trompe l'oeil", einer optischen Täuschung, die natürlichen Formen aufnehmen. Beispielsweise grüne Keramikobjekte, die zunächst an Kastanienschalen erinnern. In ihrer Malerei mit Aquarellfarben knüpft sie ebenso an Strukturen der Natur an. Franiska Massat hingegen arbeitet gerne mit dem Mittel der kameralosen Fotografie, dem Fotogramm. Die schwarzweißen Fotogramme zeigen eine Schichtung aus Strukturen und Formen, die sich teils aus dem textilen, teils aus der Natur entlehnen. Bei einem Fotogramm zum Beispiel vermeint ein Betrachter Kristalle zu erkennen. Eigentlich sind aber brennende Kiefernnadelzweige darauf, zusammen mit dem davorlagernden Rauch. Ein Verfremdungseffekt.

Die plastischen Objekte, teils rund, teils quadratisch aus unterschiedlichen Materialien geformt, korrespondieren sinnfällig mit den Fotogrammen wie mit der Malerei von Nikolaus Böttinger. Letzterer arbeitet auf groben Leinwänden mit unterschiedlichsten Stoffen. Manchesmal grundiert Motoröl das Bild. Darauf lagern sich weitere Farbschichten aus Bitumen oder tatsächlichen Malfarben. Ein interessantes Spiel der Linien und Flächen entsteht. Vor allem dank der Schichtung auch eine bemerkenswerte Tiefe. Der Betrachter mag mitunter Tiere oder Landschaften erkennen.

Kurs und Zeiten

Franzis von Stechow und Franziska Massat geben in der VHS Konstanz einen Kurs über das Fotogramm von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Februar. Die Ausstellung ist bis Samstag, 14. Januar, mittwochs und freitags von 18 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr zu sehen.