Konzertrouten bieten Orientierung in der Nacht der Musik

Tage der Chor- und Orchestermusik: Sechs Konzertrouten leiten am 25. März durch die Nacht der Musik in der Konstanzer Innenstadt.

In einer Nacht der Musik werden die Bundesvereinigung Deutscher Chorverbände und die Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände am Samstag, 25. März, von 19 bis 23 Uhr die Konzilstadt erklingen lassen. Über 1000 Musiker aus mehr als 40 Ensembles spielen im Rahmen der Tage der Chor- und Orchestermusik an zehn Orten der Innenstadt jeweils für 30 Minuten. Geboten wird laut Programm die gesamte Breite der Amateurmusik "vom zarten Harfenklang bis zum groovigen Pop, von Bach-Barock bis zu zeitgenössischen Chorkompositionen, von humorvollem Männergesang bis zur Streicherserenade". Der SÜDKURIER ist Medienpartner der Veranstaltung.

Die Nacht der Musik wird um 19 Uhr im Steigenberger Inselhotel eröffnet. Ab 20 Uhr starten parallel die Kurzkonzerte im Großen Saal sowie im Kammermusiksaal der Musikschule, im Wolkensteinsaal des Kulturzentrums, in der Werkstattbühne des Theaters, in der Stephanskirche, in der Aula des Humboldt-Gymasiums, im Konzilgebäude, in der Lutherkirche und im Musiksaal der Stephansschule. Welches Ensemble wann und wo spielt, ist aus einem Programmbuch zu ersehen, das schon jetzt an den Spielstätten ausliegt und neben Infos zu den Ensembles einen Orientierungsplan und Vorschläge für Konzertrouten bereithält. Am Nachmittag und Abend des 25. März wird außerdem ein Infopoint im Kulturzentrum eingerichtet sein. Das Publikum kann sein Lieblingsprogramm frei zusammenstellen, der Besuch aller Konzerte ist kostenlos.

Das Programm hält sechs Routen zu verschiedenen Themen bereit. 1: Klassik­route – Herausragende Ensembles machen Musik; 2. Pop & Jazz-Route; 3. Instrumente von A bis Z – Die Vielzahl der Orchester zwischen Akkordeon und Zither; 4. Bläservielfalt – So unterschiedlich klingen Blasinstrumente; 5. Junge Stimmen und 6. Chormix – Männer und Frauen, Jung und Alt singen. Ab 23 Uhr ist der Ausklang mit offenem Ende im Konzilgebäude.

Weitere Informationen: www.tagedermusik.de