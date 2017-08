Konstanz Konzert zur Rathausoper in Konstanz: Vier Dinge, die den Abend ganz besonders machten

Konzert zur Rathausoper in Konstanz: Vier Dinge, die den Abend ganz besonders machten

Bevor der Konstanzer Rathaus-Innenhof zur Opernbühne wird, geben Akteure aus dem Profi-Ensemble stets ein extra Konzert. Es soll für den Besuch der Oper werben und Mut machen, sich auf Neues einzulassen. Warum das dieses Jahr besonders gut gelungen ist, lesen Sie hier.

Kammeroper im Rathaushof, gespielt werden gleich zwei Werke, die sich mit einem Mythos aus der griechischen Sagenwelt beschäftigen. Was ab nächsten Mittwoch an einem der charmantesten Orte der Stadt zu sehen sein wird, klingt kompliziert. Ist es aber gar nicht, wie das Konzert zeigte, das jedes Jahr gewissermaßen zum Auftakt der Rathausoper gespielt wird. Solisten des Profi-Ensembles stellen dabei sich mit ihrem Können vor und werben damit auch für einen Besuch der Oper selbst. Warum das Konzert in diesem Jahr aber weit mehr war als ein Appetithäppchen, hat gleich mehrere Gründe.

.Vier Solo-Sänger zeigen eine enorme Bandbreite. Von den etwa zehn Solisten, die bei der diesjährigen Rathausoper singen, waren am Sonntagabend vier im Innenhof des Wessenberg-Hauses zu hören. Bassbariton Gustavo Castillo-Estrada ging drei Schubert-Lieder mal eher melancholisch, mal eher impulsiv an, bisweilen sehnsuchtsvoll, aber nie schmachtend. Die Mezzosopranistin Lena Spohn bewies Leidenschaft und Wärme, arbeitete die Tiefe in den "Trois Chansons de Bilitis" mit viel Erdung heraus. Ana Kovacevic brachte gemäßigten Diven-Glamour und eine ausgesprochen berührende Stimme, was beides einer Sopranistin und den beiden Richard-Strauß-Liedern gut zu Gesicht steht – in den Arien der Opernproduktion kann man sie sich nach diesem Konzert sehr gut vorstellen. Besonders gefeiert wurde Bariton Kevin Dickmann, der zum zweiten Mal für die Rathausoper engagiert ist. In zwei Liedern von Hugo Wolf zeigte er die ganze Bandbreite seines Könnens, sein Vortrag wirkte gerade sachlich in "Grenzen der Menschheit" und streckenweise furios in "Prometheus". Er ließ das Kunstvolle in der Musik sprechen und nahm sich selbst zurück, obwohl seine tolle Stimme sicher auch für jeden Show-Effekt gut ist. .Der Pianist Bernhard Renzikowski führt keinesfalls ein Schattendasein. Der Abend machte auch auf andere Weise deutlich, auf welchem Niveau die Rathausoper unterwegs ist. Seit vielen Jahren ist dort Bernhard Renzikowski mit dabei. In den Proben ist er Korrepetitor – das heißt, er spielt auf dem Klavier den Orchesterpart. Dieses Jahr ist er zwar auch in den Aufführungen zu hören, weil die Komponisten das Klavier ins Ensemble genommen haben. Doch beim Konzert zeigte er enorme Meisterschaft bei der Begleitung von Sängern und Solisten. Dass aus Liedern von so unterschiedlichen Komponisten wie Schubert, Debussy oder Wolf gleichermaßen starke Klanggemälde entstehen, ist im Wortsinn ein Kunststück. .Griechische Sagen eignen sich hervorragend für die Umsetzung in Musik. Beim Konzert am Sonntagabend waren auch Bora Korkmaz (Flöte) und Laura Karney (Oboe) zu hören. Nachdem es in der griechischen Sagenwelt ja sowieso oft um die Flöte geht, liegt es nahe, dass Komponisten darauf auch eingehen. Benjamin Britten macht das in seinen kurzen Stückchen nach den Metamorphosen so originell, wie die literarische Vorlage ist. Laura Kerney arbeitete das heraus, mit so viel handwerklicher Präzision, dass sie sich noch eigenen kreativen Spielwitz leisten konnte. Und wie gut sich die Sagen nach weit über 2000 Jahren in neue Musik umsetzen lassen, zeigte das Abschlussstück von Philipp Gaubert; bei "Soir Païen" schufen Mezzosopran, Flöte und Klavier gemeinsam eine Klangwelt, die sich einfach gut anhört und auch für Nicht-Klassik-Kenner überschaubar bleibt. .Klassik des 20. Jahrhunderts ist gar nicht so schwer zu hören, wie viele glauben. Wer vor der Rathausoper zurückschreckt, weil zwei Werke des 20. Jahrhunderts gespielt werden, sollte jedenfalls deshalb nicht zurückschrecken. Die einaktive Oper "Ariadne" Bohuslav Martinu (1890-1959) und das neun-Minuten-Werk "Die verlassene Ariadne" von Darius Milhaud (1892-1974) sind auch in ihrer Zusammenstellung ein mutiges Programm. Doch gerade die gemäßigt modernen Werke waren es im Wessenberg-Hof am Sonntagabend, die zum Anhören besonders interessant waren. Insofern war das Konzert vor ausverkauften 120 Plätzen nicht nur weit mehr als ein Appetithäppchen, sondern auch ein Mutmacher für die Erkundung bisher eher fremder Musik-Landschaften.

Oper im Rathaushof