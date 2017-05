Konstanz Konzert vertieft Freundschaft: Chöre aus Konstanz und Fontainebleau singen gemeinsam

Der Sinfonische Chor Konstanz und der Chorale Prélude Avon-Fontainebleau sind seit 50 Jahren befreundet. Zum Jubiläum gab es in Konstanz ein Konzert.

Das war der Klanggipfel der goldenen Freundschaftshochzeit zwischen den Oratorienchören aus Fontainebleau und Konstanz. Die Allmansdorfer Kreuzkirche konnte kaum die Sänger auf dem Altar und die Hörer im Kirchenschiff fassen – und am Ende dankte Applaus für vierfache Gaben: Französisches Oratorium, Konstanzer Motetten, deutsch-französische Prachtharmonien und eine Sammelsolidarität für ein der Zukunft verpflichtetes Schulprojekt in Sierra Leone.

Wenn einer, mehr noch ein großer Chor eine Reise macht, gelten Grenzen fürs Gepäck. Der „Chorale Prélude Avon-Fontainebleau“ erschien in großer Stimmenbesetzung, einschließlich chorischem Solistenquartett, aber ohne das vom Komponisten Anton Reicha für sein 50-Minuten-Tedeum geschaffene Orchester mit symphonischem Anspruch. Es gab den elfsätzig gegliederten Ambrosianischen Lobsang dafür mit einer Minimal-Instrumentation, die ein wenig wie eine nicht immer ganz integrierte Klassiker-Combo wirkte, die aber dem Chor dafür belebenden Freiraum für seine dynamische, bis sechsstimmige und fugenfreudige Sangeskunst von hellen Doppelsopran bis zu den profunden Bässen ließ. Mit Pauken-Akzenten begann das lateinische Forte-Tedeum (deutsch: „Großer Gott, wir loben dich“). Komponist Reicha (im Geniejahrgang 1770 wie Beethoven, Hegel, Hölderlin geboren) suchte den Weg von Klassiker-Klarheit zu Romantiker-Harmonien, und der Chor unter seinem takt- und klangdifferenziert agierenden Dirigenten Carlos Fassino fand dazu den Ausdruck. Da konnten alle Engel „Omnes angeli“ einen liedhaft feinen Gesang anstimmen, der König der Ehren „Rex glorae“ mit glänzendem Choralgesang gefeiert werden, und immer wieder krönten die Sätze Fugen, die am Ende mit mächtiger Klangsteigerung und himmelwärts aufsteigenden Tonleitern den Hoffnungshymnus erfüllten.

Den ausdrucksdeutlichen Psalm-Klang in „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ , den anbetenden in „Richte mich, Gott“ wie den hoffnungswilligen in „Harre des Herrn“ erreichten herrlich mit begeisterndem Intonieren die Konstanzer vier- bis achtstimmig und orchesterfrei nach Mendelssohn-Noten und Wolfgang Mettlers mitreißender Lenkung, die jedem Wort, jedem Satzteil eigene klangliche Prägung gewährte.

Großartig, zu freundschaftlichen Sanges-Akkorden und englischem Text trafen sich beide Chöre zu schönster vielstimmiger Lied-Lyrik: Volksliedhaft und mit feiner strophischer Variation überzeugte ganz übernational-human das Dvoráksche „Mutters Singen lehrte mich...“ (aus den „Zigeunerliedern“ op.55). 90 Minuten, zwei Chöre von Hymnus, Fuge und Psalmenjubel bis zum gefühlvollen Lied – ein Begegnungsfest, ein halbes Jahrhundert Musen-Treue über Grenzen hinweg. Das Publikum war dankbar und beglückt.

Chöre und Städte

Seit 50 Jahren gibt es die deutsch-französische Freundschaft zwischen dem Sinfonischen Chor Konstanz und dem Chorale Prélude Avon-Fontainebleau. Die Städtepartnerschaft zwischen Konstanz und Fontainebleau ist sieben Jahre älter und entstand 1960. Der Sinfonische Chor hieß damals Konstanzer Oratorienchor. Die Leiter sind Carlos Fassino (Chorale Prelude) und Wolfgang Mettler (Sinfonischer Chor). (sk)