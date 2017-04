Konstanz Konstanzer und Kreuzlinger feiern zehnjähriges Bestehen der Grenzskulpturen

Vor zehn Jahren ersetzte eine Reihe von Skulpturen des Künstlers Johannes Dörflinger den Maschendrahtzaun an der deutsch-schweizerischen Grenze in Klein Venedig. Dieses Jubiläum ihrer Kunstgrenze feiern die Konstanzer und Kreuzlinger jetzt: Bürger laden sich gegenseitig in Klein Venedig zum Tafeln ein.

Rot schimmernder Stahl auf silbernen Sockeln statt grauer Maschendraht: Seit zehn Jahren markieren 22 funkelnde Skulpturen des Konstanzer Künstlers Johannes Dörflinger auf 300 Metern die Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen. Mit einem gemeinsamen Großvesper mit Bürgern (siehe Infokasten) erinnern die Städte am morgigen Freitag, 28. April, zwischen 17 und 21.30 Uhr an den Abbau des alten Grenzzauns und den Aufbau der bis heute einmaligen Kunstgrenze. Im Europa, in dem gerade die Grenzzäune wieder hochgezogen werden, misst der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt der Idee, mit Kunst verbindende Räume zu schaffen, besondere symbolische Bedeutung zu. In der Entstehungszeit aber gab die Kunstgrenze auf Klein Venedig vor allem eine kreative Antwort auf bürokratische Vorgaben von Grenzschützern.

Damals waren in Europa längst die trennenden Grenzzäune gefallen. Die Städte Konstanz und Kreuzlingen aber lebten noch immer mit den ab 1939 von Deutscher und Schweizer Seite errichteten Grenzzäunen. Die Schweiz hatte sie hochgezogen, um den Strom der aus Nazideutschland flüchtenden Juden zu stoppen, und die Nationalsozialisten in Deutschland, um den Devisenschmuggel, das Einschleusen von Widerstandskämpfern und den Transport militärischer Informationen zu verhindern. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Stacheldraht-Bewehrungen abmontiert, die Maschendraht-Barrieren aber blieben. Noch 1972 wurden die Städte Konstanz und Kreuzlingen von übergeordneten Behörden verpflichtet, einen neuen Maschendrahtzaun zu errichten. Es handelte sich um den auf Klein Venedig, der vor zehn Jahren durch Skulpturen ersetzt wurde.

Die Initiative dazu hatten der damalige Kreuzlinger Stadtammann Josef Bieri und der damalige Konstanzer OB Horst Frank ergriffen. Beide hatten lange den Wunsch gehegt, den seenahen Zaun zu Fall zu bringen. Grenzschützer aber forderten, der Verlauf der Grenze müsse sichtbar bleiben. Mit den Skulpturen gelang es, die Vorgaben zu erfüllen.

Der Künstler Johannes Dörflinger sieht gerade in der kreativen Grenzgestaltung ein Modell für die Zukunft. Er spricht sich nicht für den grenzfreien Raum aus. "Ich bin froh, dass da was ist." Die Skulpturen verwiesen auf innere Grenzen, auf Bedürfnisse, sich auch einmal abzugrenzen. Die Kunst rege dazu an, sich offen damit auseinanderzusetzen. Sie schaffe so einen Begegnungsraum. "Meine Grenze kann verbinden." Das habe er auch oft bei Besuchergruppen an der Kunstgrenze erlebt. Dörflinger hofft, dass mit der Feier der Kuntsgrenze die moderne Kunst wieder in den Fokus rückt.

Für den Zoll und die Bundespolizei hat die Kunstgrenze übrigens heute keine besondere Bedeutung mehr. Benjamin Fritsche, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Konstanz, verweist auf den Beitritt der Schweiz im Jahr 2008 zum Schengenraum. Damit seien die Grenzkontrollen gefallen. Für Angehörige des Schengenraums sei der Grenzübertritt an jeder Stelle erlaubt. Wie andere Grenzabschnitte auch, werde die Konstanzer Kunstgrenze im Rahmen der üblichen Streifentätigkeit überwacht, manchmal von gemeinsamen Einsatzteams der Bundespolizei und des Schweizer Grenzwachtkorps. Ähnliches sagt Michael Hauck fürs Hauptzollamt in Singen.

