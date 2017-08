Konstanz Konstanzer klagen seit Wochen über Netzprobleme bei Unitymedia

Besonders die Konstanzer Altstadt ist betroffen. Anbieter und Vertragspartner sind lange nicht erreichbar. Erst nach SÜDKURIER-Nachfrage geht's schnell.

Geduld und starke Nerven sind gefragt, wenn man bei Unitymedia oder deren technischem Vertragspartner 3Kabel anruft. Ab und an verspricht eine nette Frauenstimme galant schnellstmögliche Hilfe, dann wieder wird vom Band die Aussichtslosigkeit des Unterfangens offen angesprochen. Hier muss man laut und deutlich "Ja" in den Hörer rufen, dort die Ziffer "2", um dann schließlich abgewürgt zu werden. Neuer Versuch. Das Prozedere ist ähnlich. Der technische Vertragspartner ist partout nicht erreichbar, aber seine Maschine verbindet gerne wieder direkt mit Unitymedia. Nach rund einer Viertelstunde und dem einen der anderen "Ja", "Nein", "3" oder "2", meldet sich tatsächlich ein Mensch. "Was kann ich für Sie tun?", fragt die freundliche Männerstimme.

Die Geschichte der Familie Daniel-Schöpfer aus der Gerichtsgasse ist schnell erzählt: Seit dem 2. August funktioniert in ihrer Wohnung sowie zehn weiteren Wohnungen in ihrem Haus sowie in dem Haus nebenan weder Internet, Telefon, Radio noch Fernsehen des Anbieters Unitymedia. Zunächst gingen die Bewohner von einem kleineren Problem aus und hofften auf schnelle und geräuschlose Problembeseitigung. Am 5. August, die Hoffnung war längst der Frustration gewichen, schrieb Walter Daniel vom Rechner eines Freundes eine Mail an kundenservice@unitymedia.de, in der er die Problematik höflich schilderte und um Hilfe bat. Eine automatische Antwort folgte prompt: "Ihr Anliegen ist bei uns in besten Händen.

.. Wir versichern Ihnen, dass wir alles daran setzen, Ihnen schon sehr bald den Service zu bieten, den Sie von uns gewohnt sind." Alle paar Tage versuchte es Walter Daniel telefonisch und per Mail, doch außer einigen Standardfloskeln erhielt er lange Zeit nichts. "Ich wurde immer frustrierter", sagt er und seine Frau nickt zustimmend. "Es ist irgendwann peinlich, wenn man Netz und Internet bei Freunden oder an öffentlichen Plätzen suchen muss", erzählt Beatrice Daniel-Schlöpfer. Vergangene Woche versprach Unitymedia, die entstandenen Mehrkosten durch zusätzliche Handykosten sowie ein Entgeld für den Ausfall von insgesamt 22,90 Euro mit der nächsten Rechnung zu verrechnen. "Ich möchte keine Kompensation, ich möchte, dass die Leistung, für die wir viel Geld bezahlen, funktioniert", sagt Walter Daniel.

Gestern also der nächste Anruf bei Unitymedia. Wieder sind Geduld und starke Nerven gefragt. Schließlich sagt ein tatsächlicher Mensch: "Unsere Fachabteilung versucht, den Schaden zu beheben." Um welche Abteilung handelt es sich denn dabei? "Um die Vorgesetzten der technischen Abteilung." Immerhin eine Aussage. Nicht wirklich konkret, aber immerhin. So weit ist Peter Schuck noch nicht. Der Unternehmer ist ja auch erst seit einer Woche medial von der Außenwelt abgeschnitten. "Ich habe Freitagabend vergangener Woche gemerkt, dass gar nichts mehr ging", erzählt er. "Daraufhin habe ich mehrmals täglich angerufen und wurde irgendwann auf den technischen Vertragspartner 3Kabel in Bad Wurzach verwiesen, der mir helfen würde.

" Faktisch sei der aber nicht zu erreichen, nur der Anrufbeantworter. "Ich habe sogar mehrmals aufs Band gesprochen", versichert er. Als er am Donnerstag schließlich Unitymedia erreichte, gab die dortige Mitarbeiterin zu, dass eine übergeordnete Einheit betroffen sei, zu der auch Konstanz zähle. Die Fachabteilung arbeite an der Behebung des Problems.

Peter Schuck jedoch hat längst Mehrkosten, die auf die Probleme mit dem Handy-Netz und dem Internet zurückzuführen sind. Er organisiert Radreisen in ganz Europa, seine Kunden kommen aus der ganzen Welt. Damit er erreichbar ist, musste er eine Aushilfskraft engagieren, die seine neue Nummer nach außen kommunizierte. "Das sind faktische Kosten in Höhe von rund 250 Euro", sagt der Unternehmer. "Ich kann aber nicht einschätzen, welche Einnahmen mir entgangen sind, weil ich einige Tage nicht erreichbar war." Er erwartet von Unitymedia nun eine finanzielle Kompensation.

Die Presseabteilung von Unitymedia meldete sich gestern nach zahlreichen Anfragen beim SÜDKURIER. Pressesprecher Helge Buchheister sprach im Zuge von Familie Daniel-Schlöpfer von einem "unglücklichen Fall, bei dem unser Vertragspartner zu spät reagiert und Termine verschoben hat. Wir werden schnellstmöglich dafür sorgen, dass die Probleme behoben werden". Es sei nicht richtig, dass Kunden so lange nicht auf die Dienste zurückgreifen könnten. Auch im Falle von Peter Schuck versprach Unitymedia im Gespräch mit dem SÜDKURIER schnellsmögliche Hilfe. "Wir bedauern das sehr", so Helge Buchheister.

Unitymedia

Das Unternehmen aus Köln ist der größte Kabelnetzbetreiber und einer der führenden Anbieter von Medien- und Kommunikationsdiensten via Breitbandkabel in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg und erreicht 12,7 Millionen Haushalte.