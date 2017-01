Konstanz Konstanzer Wrestler Diablo: Aus dem Leben eines Teufels

Wie der Mann aus DSDS zum Profi-Wrestler mit dem Kampfnamen Diablo wurde. Am Samstag tritt er erstmals in seiner Heimat Konstanz bei der Fight Night auf.

Dieser Blick hat etwas Brachiales. Kleine Kinder könnte man damit wunderbar er- und gekochte Eier abschrecken. Doch Sid Deihim ist eigentlich gar kein böser Kerl. Weicher Kern, hartes Äußeres trifft es eher. Da passt es ganz gut, dass er bei der Ausübung seiner Profession eine Maske trägt. Als Diablo, als Teufel springt er in den Ring und begibt sich in einen nur auf den ersten Blick heroischen Kampf gegen Gegner mit ebenso seltsamen Namen wie Drake Destroyer, Drachentöter, oder Helvetic Warrior, Schweizer Kämpfer.



Der Konstanzer ist Profi-Wrestler, hat seinen Beruf als Metallbauer an den Nagel gehängt, um in bizarren Showkämpfen in halb Europa seinen Lebensunterhalt zu verdienen. "Ich habe mir damit meinen Lebenstraum erfüllt", sagt er. "Ich liebe Kampfsport seit meiner frühesten Kindheit und Wrestling hat mich immer fasziniert." Viel Geld verdient er nach eigener Aussage zwar nicht, "aber zum Überleben reicht's. Und wer weiß: Vielleicht werde ich irgendwann ein Star und macht die fette Kohle". Sein herzhaftes Lachen während der letzten Worte überführt ihn. Sid Deihim, der Teufel mit der sanften Stimme, träumt von einer Karriere in Amerika. Wer es dort zum Profi geschafft hat, ist ein gemachter Mann. In US-Kinderzimmern stapeln sich Kunststoff-Figuren der großen Wrestler.

Geboren und aufgewachsen ist Sid Deihim als Sohn persischer Eltern in Hamburg. Der norddeutsche Dialekt ist nicht zu leugnen. "Den möchte ich auch gar nicht verbergen", erzählt der 35-Jährige. "Wenn ich anfange, Plattdüütsch zu snacken, kommt niemand mit." Mindestens drei Stunden pro Tag verbringt er im Fitnessstudio, Gewichte stemmen, Muskeln härten. "Mein Körper ist mein Kapital", sagt er. "Wenn ich nicht topfit bin, werde ich nicht gebucht und verdiene kein Geld." Mindestens genau so wichtig ist das Training mit späteren Gegnern. Täglich fährt er dafür nach Rorbas bei Winterthur. Die dortige Akademie nennt sich WAR, was aus dem Englischen übersetzt Krieg heißt. Die Buchstaben stehen gleichzeitig für Wrestling Akademie Rorbas. Die Showsportart hat martialisches Vokabular adaptiert und spielt damit perfekt die Klaviatur seiner zahlreichen Anhänger. "Wir müssen lernen, richtig zu fallen, damit wir uns nicht verletzen", erklärt Sid Deihim. "Wenn wir im Ring im Tempo auf den Rücken fallen, anstatt uns richtig abzustützen, können wir uns leicht sehr schwer verletzen."

Beim Wrestling ist jede einzelne Aktion fremdgesteuert. Choreografen denken sich Bewegungsabläufe, Handgriffe und Kampfausgänge aus, an die sich die Protagonisten im Ring halten müssen. Bereits vor dem ersten Gong wissen die Kämpfer, wer am Ende der gefeierte Held ist. Wer nicht mitspielt, fliegt raus. So einfach ist das. "Das gehört dazu", sagt Sid Deihim. Die Fans spielen das Spiel gerne mit, bejubeln jede Aktion so, als sei sie nicht das Ergebnis eines perfekten Plans. "Es ist der absolute Hammer, wenn die Leute schreien vor Begeisterung", erzählt Sid Deihim. "Das macht die Faszination für uns Kämpfer aus." Die Prämien sind gleich, egal, ob man verliert oder gewinnt. Lediglich die Berühmheit ändert sich dadurch. Kinder kaufen eben viel lieber Fanartikel von Gewinnern.

Immer mal wieder geistern Meldungen durch die Medien über Wrestler, die an Drogenmissbrauch gestorben sind. Das Geschäft ist hart, ganz nach oben schaffen es nur die wenigsten. Doch nur dort warten Ruhm, Ehre und Reichtum. "Ich war nie in Kontakt mit Anabolika oder Steroiden", versichert der Konstanzer. "Bei mir ist alles echt. Lieber verzichte ich auf die ganz große Bühne, bin dafür aber gesund und nehme keine Drogen." Man möchte ihm diese Wort gerne glauben. Im Wrestling gibt es nach offiziellen Angaben immerhin seit einigen Jahren Drogen- und Dopingtests. Aber die gab es im Radsport zu Zeiten eines Lance Armstrong oder Jan Ullrich ja auch. Neulich durfte sich Diablo bei Deutschland sucht den Superstar 4,88 Millionen TV-Zuschauern präsentieren. Er kam zwar nicht weiter – doch Dieter Bohlen mag ihn ganz offenbar und lud ihn erneut zu einer seiner Casting-Shows ein. "Ich komme wieder", versprach der Konstanzer. "Nächstes Mal gehe ich als Tänzer zur Show Supertalent." Er erhofft sich den großen Durchbruch. Mal wieder.

Bei der Fight Night am Samstag wird Diablo erstmals in Konstanz antreten. Drake Destroyer heißt sein Gegner. "Bisher habe ich immer gegen ihn verloren", sagt er. "Doch in meiner Heimatstadt möchte ich ihn erstmals besiegen." Mal sehen, was der Choreograf von dieser Idee hält.

Fight Night

Bürgermeister Andreas Osner ist Schirmherr der 10. Konstanzer Fight Night am Samstag ab 19 Uhr in der Halle Petershausen. Wrestling-Profi Sid Deihim alias Diablo wird erstmals in seiner Heimatstadt antreten. Neben diversen Meisterschaften im Kickboxen wird es auch um Box-Titel gehen.