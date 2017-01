Konstanz Konstanzer Winterdienst im Dauereinsatz

Seit dem Wochenende sind die Mitarbeiter von Henry Rinklin Tag und Nacht im Einsatz. Welche Routen zuerst gefahren werden und worauf Bürger beim Räumen und Streuen achten müssen

Im Büro von Henry Rinklin sind Fenster und Tür offen, neben den beiden Bildschirmen dreht sich der Ventilator. "Ich bin eigentlich ja der coole Typ" sagt der Leiter des Winterdienstes der Technischen Betriebe (TBK) und lacht. Aber heute ist er selbst bei Minusgraden ins Schwitzen gekommen. Um 4.50 Uhr ist er wie jeden Tag aufgestanden, steht seit dem frühen Morgen mit seinem Einsatzleiter in Kontakt, dirigiert zehn Räum- und Streufahrzeuge durch die Stadt, schickt 30-Mann-Teams zur Handarbeit an Zebrastreifen und 185 Bushaltestellen, kontrolliert die Vorräte im Salzlager, beobachtet akribisch die Wettervorhersage, beantwortet Anfragen von Einrichtungen und Beschwerden von Bürgern. Auf dem Tisch liegen zwei Handys, die alle paar Minuten klingeln, während auf dem Bildschirm die Mails aufploppen.

Warum der Gehweg in der Mainaustraße nicht geräumt wurde, fragt eine ältere Dame, die am Samstag gestürzt ist. Das tue ihm leid, entgegnet Rinklin, aber die Räumung dort sei nicht Aufgabe der TBK, sondern Anliegerpflicht. Warum der Mitarbeiter nur die Hälfte des Ernst-Bloch-Wegs geräumt habe? Rinklin entgegnet, dass dort überhaupt nur geräumt werde, weil dort der Zugang zum Spielplatz frei sein muss. Ob man im Drechslerweg denn auch mal mit dem Räumdienst rechnen dürfe? Eher nicht, antwortet Rinklin, es ist schwierig genug, die viel befahrenen oder besonders gefährlichen Strecken freizuhalten – wie zum Beispiel auf den Rheinbrücken. Alle Mitarbeiter haben einen genauen Plan, welche Routen sie in welcher Reihenfolge bearbeiten. Verständnis dafür ernten die Fahrer und Einsatzleiter nicht immer, sie können dann nur immer wieder erklären: Das Gesetz schreibt vor, wo zuerst geräumt werden muss.

Rinklin zeigt auf den großen Bildschirm, auf dem zahlreiche blaue Linien sich durch das Straßennetz von Konstanz ziehen. Jedes Fahrzeug hat eine Funk- und Satellitenverbindung und zeigt genau an, wo es sich bewegt und wie viel Gramm Salz oder Salzlösung pro Quadratmeter verwendet werden. Rund 350 Tonnen Salz sind in diesem Winter schon verbraucht, der Vorrat von 380 Tonnen im Lager der TBK fast aufgebraucht. "Wir haben aber schon nachbestellt," sagt Rinklin entspannt.

Seit Freitag sind die Mitarbeiter im Dauereinsatz, am Sonntag fuhren sie bis weit nach Mitternacht. Rinklin blickt auf den Bildschirm mit dem Profi-Wetterbericht, der präzise und stundengenau vorhersagt, wann es wo glatt werden könnte. Am Mittag klart es auf, der Schnee auf den Straßen taut. "Spätestens um 16 Uhr gefriert es aber wieder." Während viele Konstanzer zum Feierabendverkehr im Schneckentempo nach Hause fuhren, waren die Mitarbeiter von Rinklin wieder mit ihren Streufahrzeugen unterwegs. "Wir hoffen, dass das dann über die Nacht hält. Irgendwann müssen die Leute ja auch mal schlafen." Für die nächsten Tage sieht die Wettervorhersage besser aus. Sehr kalt, aber kein Niederschlag. "Eigentlich mein Lieblingswetter", sagt Rinklin. Den Ventilator kann er dann ausschalten – bis er beim nächsten Dauereinsatz wieder ins Schwitzen kommt.

Was Bürger beim Schneeräumen und Streuen beachten müssen