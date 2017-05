Konstanz Konstanzer Welten: Große Show der regionalen Talente

Von der Beatbox-Show bis zur Blasmusik. Die Konstanzer Welten, die große Bühne für regionale Talente, hat ein buntes Programm am Samstag, 6. Mai

Konstanz – Kultur und Sport haben am Samstag, 6. Mai, ab 18 Uhr in der Schänzlehalle eine gemeinsame Bühne. Die Konstanzer Welten kennen keine Trennlinie. Sie holen regionale Talente aus beiden Fächern ins Rampenlicht. Und so bietet die von Tobias Bücklein moderierte Show eine einzigartige Mischung aus Musik, Tanz, Turnakrobatik und Kampfkunst, alles untermalt von einer professionellen Licht-, Ton- und Videotechnik. Zu Gast an diesem Abend zum Gespräch mit Moderator Tobias Bücklein ist Stefan Lutz, Chefredakteur des SÜDKURIER.

Die Konstanzer Welten ermöglichen durch eine Verlegung der Startzeit auf 18 Uhr den anschließenden Besuch einer weiteren Großveranstaltung an diesem Abend, den Kneipenkonzerten von Jazz Downtown von 21 bis 1 Uhr. Erstmals gibt es ein Kombiticket für beide Veranstaltungen, erhältlich nur übers Internet (www.konstanzer-welten.de). Mit dem Kombiticket reduziert sich der Kostenbeitrag für Jazz-Downtown auf 13 Euro anstelle der 16 Euro im Vorverkauf oder den 18 Euro an der Abendkasse. Allerdings dürfte es Besuchern der Konstanzer Welten zeitlich nicht aufs Eröffnungskonzert bei Jazz Downtown ab 19.30 Uhr im Münster reichen, wohl aber auf die Folgekonzerte ab 21 Uhr in den 25 Gaststätten und Proberäumen.

Bei den Konstanzer Welten (Einzel-Tickets zwischen 19 und 12 Euro) kommen regionale Talente wie die sieben Jahre alte Turnerin Ylvi Hoffmann groß heraus. Sie gehört zu den jüngsten Teilnehmerinnen bei den Konstanzer Welten. Sibylle Becker zeigt als eine der ältesten in der Show Kungfu-Kunst mit dem Doppelkopfspeer. Weiter auf dem Programm: eine Choreografie mit Rhönrädern vom Turnverein Allmannsdorf, ein Auftritt des Blasorchesters der Jugendmusik Kreuzlingen, Shows der Tanzgruppe der Universität, der Rasta-Crew, der Beatbox, der Urban Skillz, der Turn-Kids, der Gymnastikgruppe Kreuzlingen sowie von Meistern des Parcours, des Kungfu und der Sternwarte Kreuzlingen.