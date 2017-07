Konstanz Konstanzer Weinfest 2017: Hier finden Sie alle Bildergalerien

Zum 41. Mal geht das Konstanzer Weinfest am Stephansplatz im Jahr 2017 über die Bühne. Hier finden Sie alle Bilder der traditionsreichen Veranstaltung im Herzen der Konzilstadt.

Eröffnungstag am Mittwoch

Das Konstanzer Weinfest ist am Mittwoch in seine 41. Auflage gestartet. Zahlreiche Besucher haben sich vom wechselhaften Wetter am Eröffnungstag nicht abhalten lassen und sind auf den Stephansplatz gekommen. Am Donnerstag und Freitag hat das Weinfest von 16 uhr bis 1 Uhr geöffnet, am Samstag ist bereits von 13 bis 17 uhr ein Kinderfest. Alle Galerien vom Fest finden Sie hier.