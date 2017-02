Konstanz Konstanzer Theaterleute geben ein reizvolles Gastspiel in Togo

Das Theater Konstanz inszeniert auch in Afrika. Im togolesischen Lomé gibt es Spielfreude und Szenenapplaus bei 35 Grad. Das Auswärtiges Amt fördert die Kooperation.

Konstanz/Lomé – Jonas Pätzold steht allein zwischen den Hütten nahe der Bahnschienen, wartet auf den Zug und schwitzt. Er trägt weißen Anzug und Tropenhut. Ein bisschen wie einst Klaus Kinski in "Fitzcarraldo." Oder wie ein Alien. So zumindest schauen ihn die Bewohner der Hütten an, die heraustreten, um die seltsame Erscheinung in ihrer Nachbarschaft zu begutachten. Nervös schaut sich Pätzold um und lauscht auf das Rattern eines herannahenden Zuges. Doch das einzige, was sich bewegt, sind seine Schweißtropfen, die den Rücken hinunterrinnen. Plötzlich stürzt der Regisseur auf ihn zu und ruft: "Los, dein Einsatz, der Zug kommt nicht!" Jonas Pätzold nimmt die Beine in die Hand und eilt zurück zur Bühne, wo gut 800 Togolesen auf den Einsatz des Konstanzer Schauspielers warten.

"One Coup for Kaiser", was frei übersetzt so viel bedeutet wie "Ein Schlag für den Kaiser", ist eine deutsch-togolesische Koproduktion, die am 10. Dezember 2016 ihre Premiere in Togos Hauptstadt Lomé feierte. Auf der Bühne Jonas Pätzold, Mitglied des Konstanzer Theaterensembles, und seine sechs einheimischen Kollegen Akofa Kougbenou, Jean Touglo, Joseph Bessan, Marléne Douty, Raoul Ketewili und Sonia Akou Novinyo. Das Stück behandelt die gemeinsame Geschichte beider Länder – das westafrikanische Togo war von 1884 bis 1916 deutsche Kolonie und als solche Herrschaftsgebiet des letzten deutschen Kaisers, Willhelm II. Aus dieser Zeit stammt auch die Redewendung, die dem Stück seinen Namen gab. "One Coup for Kaiser" stand damals für den letzten der 25 Peitschenhiebe, die als Strafmaß jener Zeit geläufig waren und deren letzter dem deutschen Kaiser gewidmet wurde.

Im heutigen Togo ist der grausame Sinn der Worte verloren gegangen. "Ein Schlag für den Kaiser" ist dort nun Redewendung für etwas, das auf Anhieb gelingt.

Geschichte künstlerisch verarbeiten

Ein problematisches Stück deutsch-afrikanischer Geschichte also, das nach künstlerischer Verarbeitung verlangt. Wie kommt nun aber ein Konstanzer Schauspieler dazu, im Togo des Jahres 2016 gerade an ebendieser mitzuwirken? Um es mit den Worten des designierten Bundespräsidenten Frank Walter-Steinmeier zu sagen: "Kunst und Kultur eröffnen neue Sichtweisen und neue Handlungsoptionen für eine bessere Politik. In diesem Sinne verändert sich eben auch Kultur, und kultureller Austausch erst recht." Genau darum geht es dem Theater Konstanz bei seiner Arbeit auf internationaler Ebene. In Togo, Malawi, Mozambique, Südafrika, Irak und Iran, auf Kuba und in den USA sowie in europäischen Ländern ist das Konstanzer Theater aktiv. In Togo arbeitet das Stadttheater seit 2009 mit der Compagnie Louxor de Lomé zusammen. So gab es verschiedene Gastspiele in Afrika und Deutschland und der Leiter der Compagnie, Ramsès Alfa, wirkte bereits als Regisseur und Darsteller in Konstanz. "One Coup for Kaiser" ist also nur das letzte Beispiel einer Reihe von interkulturellen Theaterproduktionen und Projekten. Gefördert vom Auswärtigen Amt, bis zu diesem Jahr unter der Führung ebenjenes Steinmeier.

Eben mal kurz die Bühne wechseln

Gute zwei Monate nach der Premiere in Lomé sitzen das Ensemblemitglied Jonas Pätzold und die dramaturgische Assistentin, Asmara Lechner, in den Räumen der Konstanzer Theaterwerkstatt und erinnern sich an die vier intensiven Wochen in Westafrika. Pätzold erzählt: "Ich bekam kurz vor Probenbeginn den Anruf, ob ich mir vorstellen könnte, für das Projekt vier Wochen nach Togo zu fliegen. Pro Forma nahm ich mir einen Tag um darüber nachzudenken, aber eigentlich war sofort für mich klar, dass ich mitmachen würde. Wann bekommt man schon mal die Chance auf einem anderen Kontinent zu spielen?" Auch Lechner, die vor Ort für Organisatorisches zuständig war, spricht von einer tollen und prägenden Erfahrung. "Immer wieder habe ich mich dabei ertappt, wie ich dachte: Wie sollen wir das bloß schaffen? Aber dann ging doch immer alles gut", berichtet die 26-Jährige.

Bei der letzten Vorstellung beispielsweise gab es gleich mehrere Komplikationen: Zunächst wurden die Kostüme des Kinderchores in einem falschen Auto deponiert, später wurde kurzfristig der Vorstellungsort geändert, da an dem eigentlich vorgesehenen Spielort ein Fußballturnier stattfand. Auch die Probe- und Spielbedingungen waren eine Herausforderung. So musste bei Temperaturen von bis zu 35 Grad geprobt und ohne akustische Verstärkung oder Bühnenbeleuchtung gespielt werden.

Im Alltagsleben der meisten Togolesen spielt das Theater überhaupt keine Rolle. Neben einer Kulturlandschaft sind auch Schul- und Bildungswesen in Togo nur leidlich entwickelt. 2003 betrug die Analphabetenrate im 6,8-Millionen-Einwohner-Land 46,8 Prozent. Ziel eines interkulturellen Kulturprojektes ist es also Laien und Menschen aller Schichten und Bildungsgrade vor Ort zusammenzubringen und gemeinsam mit ihnen die Geschichte des Landes aufzuarbeiten. Durch die Förderung des Auswärtigen Amtes war es möglich, kein Eintrittsgeld zu verlangen und das Stück so allen Einheimischen zugänglich zu machen. Und dieser Plan ging, so Pätzold und Lechner, voll auf. Das Publikum sei lautstark dabei gewesen, wenn auf Französisch (bis heute togolesische Amtssprache) und der lokalen Sprache Ewe gespielt wurde. Zwischenrufe oder Szenenapplaus waren, bei den vier Abenden an denen das Stück in Lomé und Umgebung gespielt wurde, eher die Regel als die Ausnahme.

Als Jonas Pätzold schwitzend zwischen den Hütten auf seinen letzten Einsatz wartet, ist der Premierenabend in Lomé beinahe an seinem Ende angelangt. Regisseur Ràmses Alfa hat ihm die Anweisung gegeben, zu warten, bis ein Zug in den nahegelegenen Bahnhof einfährt. Also wartet Pätzold. Und wartet. Doch der Zug, der im Stück die Ankunft des deutschen Kaisers symbolisieren soll, hat Verspätung. So muss Pätzold, so schreibt es die Handlung weiter vor, vom Regisseur zurück zur Bühne beordert werden. Erst viel später, als sich alle Beteiligten gerade zum gemeinsamen Festakt niederlassen, fährt der Zug ratternd und quietschend in den Bahnhof ein. Da springen alle auf und rufen: "Le Kaiser arrive!" Der Kaiser kommt.

Das Stück

Ein sechsköpfiges togolesisches Autorenteam schrieb das Stück zusammen mit dem Luxemburger Rafael Kohn. Neben den sieben Schauspielern wirkten noch 25 einheimische Kinder als Statisten mit. Sie wurden von den zwei Theaterpädagoginnen Eliana Schüler und Valeria Stocker auf ihre Rolle vorbereitet. Das Stück spielt zur Zeit des Eisenbahnbaus unter deutscher Kolonialherrschaft in Togo. Verschiedene Personen des öffentlichen Lebens treten auf, die sich allesamt einen privaten Vorteil von der angekündigten Ankunft des deutschen Kaisers erhoffen. Am Sonntag, 19. März, 18 Uhr, findet im Foyer des Stadttheaters ein Fotovortragsabend zum Projekt statt. Der Eintritt ist frei. (mhe)