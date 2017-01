Konstanz Konstanzer Studenten demonstrieren für Nachtarbeit

An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung gibt es eine Debatte um die Öffnungszeiten der Gebäuderäume. Vor allem Studenten aus den so genannten Kreativfächern sehen ihre Freiheiten beschnitten.

Noch nach Mitternacht sitzen sie an Laptops, Schneide- und Animationstischen: Rund 100 Studierende, vor allem aus den Fächern Kommunikationsdesign und Architektur, demonstrieren für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb an Teilen der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG). Der AStA hatte zu der Aktion aufgerufen.

"Nein, wir sind nicht die megakrassen Streber", sagt Lisa Marquardt, Studentin für Kommunikationsdesign, warum sie lange nach 22 Uhr noch am Laptop sitzt. In bestimmten Fächern sei die Nachtarbeit notwendig, um sich mit anderen austauschen zu können, und um auch mal einen Platz in den ständig belegten Spezialräumen zu bekommen, etwa für Schnitt und Tontechnik. Andere Kommilitonen und Vertreter des Asta bestätigen dies. In einem Flugblatt zur Aktion schreibt die Studentenvertretung: "Wir wollen länger an der HTWG arbeiten und lernen können". Dass dies mit Ausnahmegenehmigung schon heute möglich ist, ist ihr zu wenig: "Dass jeder rund um die Uhr an der Hochschule arbeiten kann, soll nicht die Ausnahme, sondern die Regel sein."

Formal hat sich an der HTWG seit 2012 nichts geändert. Seitdem besteht die Hausordnung, in der für Vorlesungs- und Prüfungszeiten die Räume von montags bis freitags zwischen 7 und 22 Uhr sowie samstags von 8 bis 18 Uhr offenstehen, und in der vorlesungsfreien Zeit wochentags von 7 Uhr bis 19 Uhr. In begründeten Ausnahmefällen können Studenten allerdings über den Fakultätsvorstand eine zeitlich befristete Einzelgenehmigung für das Betreten von Gebäuden außerhalb dieser Öffnungszeiten beantragen.

Aus Sicherheitsgründen, wie HTWG-Sprecherin Anja Wischer auf Nachfrage sagt, seien die Zugangsmöglichkeiten entsprechend der Hausordnung eingeschränkt und Ausnahmen festgelegt worden: Von Mitte Oktober 2015 bis zum Jahreswechsel konnten Studierende mit einer Sondergenehmigung HTWG-Räume von Montag bis Sonntag bis Mitternacht nutzen. Versuchsweise sei zudem für die Zeit vom 9. Januar bis 17. Februar der Zugang für 24 Stunden ermöglicht worden, allerdings nur mit Sondergenehmigung. In diesen Zeiten gewährleisteten Wachleute die Sicherheit. Mit den Ausnahmemöglichkeiten wolle man Studierende in den Prüfungszeiten unterstützen, sagt Anja Wischer. Es handle sich um einen Testlauf, der auf seine Praxistauglichkeit überprüft werde.

Die Studierenden wollen wieder zurück zur alten Zugangsfreiheit. Miu Nguyen und Roman Leinweber vom Vorstand des AStA sagen, sie seien gerade dabei zu erheben, in welchen Bereichen verlängerte Öffnungszeiten gewünscht seien. Erste Rückmeldungen deuteten darauf hin, dass etliche HTWG-Studenten, die einen ruhigen Platz zum Lernen suchten, an die 24 Stunden am Stück geöffnete Bibliothek an der Uni ausweichen würden. Sie wünschten sich eine Lösung an der eigenen Hochschule. Sowohl Nguyen und Leinweber sagen, sie wollten auf Basis der Erhebung ein neues Konzept für die Öffnungszeiten vorschlagen – vermutlich auch für die HTWG-Bibliothek.

Bei der langen Arbeits- und Demonstrationsnacht machten eine ganze Reihe Studenten aus den Bereichen Kommunikationsdesign und Architektur deutlich, dass sie sich ohne verlängerte Öffnungszeiten nicht vorstellen können, projektbezogene Arbeiten zu schaffen: In der kreativen Arbeitsphase müssten Studierende Zugang zu Spezialprogrammen und anderen Techniken haben, sagt Lisa Marquardt. Viele arbeiteten in der Gruppe und benötigten Räume, um sich zu treffen. Da Vorlesungen oftmals bis in die Abendstunden dauerten, gingen solche gemeinsame Sitzungen oft bis spät in die Nacht.

"Ich habe hier schon einige Nächte verbracht", sagt die angehende Kommunikationsdesignerin Vanessa Schätzle. Sie ist gerade dabei, ein Filminterview und die Tonspur zu schneiden – eine Arbeit, in der sie sich noch üben muss. Dreieinhalb Stunden habe sie für eine Minute geschnittenes Material benötigt. Bis der Film fertig ist werden noch einige Stunden vergehen.

So hält es die Universität

An der Uni Konstanz gibt es nach Angaben von Sprecherin Julia Wandt keine Debatten über die Öffnungszeiten für Studierende. Die Bibliothek und die Arbeitsplätze dort schließen nie. Sie sind sieben Tage die Woche 24 Stunden lang geöffnet – und das seit 2001. Damals war die Uni Konstanz die erste Hochschule bundesweit, die eine Bibliothek rund um die Uhr offen hielt. Für die Zeit von 22 bis 8 Uhr besetze ein Wachmann den Ein- und Ausgang, der mit dem Wachdienst der Uni und mit der ebenfalls stets besetzten allgemeinen Informationsstelle der Universität in Kontakt stehe, so die Uni-Sprecherin. Alle anderen Gebäude schließen unter der Woche um 20.30 Uhr (Naturwissenschaften) oder 22 Uhr (Geistes- und Sozialwissenschaften). An Wochenenden gibt es Gebäudeteile mit verkürzten Öffnungszeiten. (rin)