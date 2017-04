Konstanz Konstanzer Stadträtin Christine Finke bei Maybrit Illner: "Ich werde in Altersarmut leben"

"Ich habe keinen Urlaub, kann nie krank werden und habe nie frei". Die Konstanzer Stadträtin und Autorin Christine Finke klagte in der Talkshow von Maybrit Illner über die schwierige Situation Alleinerziehender und plädierte für eine entsprechende Quote auf dem Arbeitsmarkt.

In der ZDF-Talkrunde mit dem Titel "Viel Arbeit, wenig Geld - lohnt sich Leistung heute?" vom Donnerstagabend konnten ausgewählte Bürger mit Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) und dem CDU-Politiker Jens Spahn über ihre Situation diskutieren.So bezeichnete ein 57-jähriger ehemaliger Siemensianer Zeitarbeitsverträge nicht als Sprungbrett in eine Festanstellung, sondern als Sackgasse. Eine selbstständige Friseurin begrüßte die Einführung des Mindestlohns und ein BASF-Angestellter beklagte sich, dass er bereits mit einem Jahreseinkommen von 54.000 Euro den Spitzensteuersatz bezahlen müsse.Kurz vor Ende der Sendung hatte die promovierte Sprachwissenschaftlerin Finke, die seit 2014 für das Junge Forum Konstanz (JFK) im Konstanzer Gemeinderat sitzt, ihren Auftritt. Die alleinerziehende Mutter dreier Kinder ist als Autorin und Bloggerin bundesweit bekannt. Im Sommer 2015 löste sie mit ihrer Forderung nach Abschaffung derBei Illner legt sie den Finger in die Wunde. Trotz guter Ausbildung sei es für sie schwierig, eine Festanstellung zu finden, da viele Firmen in der 50-Jährigen nur ein "unkalkulierbares Risiko" sähen. Der Selbstständigen, die von der Politik eine Alleinerziehendequote fordert, drohe deshalb die Altersarmut. Weder Jens Spahn (CDU) noch Arbeitsministerin Nahles (SPD) gehen auf diese Forderung ein. Einig sind sich am Ende nur alle darüber, säumige Unterhaltszahler empfindlicher zu bestrafen.