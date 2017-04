Konstanz Konstanzer Stadtgespräch direkt in Ihr Mail-Postfach  hier den Newsletter "Wasserstand" bestellen!

Schon mehr als 1300 Nutzer lesen den "Wasserstand". Der Newsletter der Lokalredaktion ist kostenlos und kommt von Montag bis Samstag 6 Uhr morgens direkt zu Ihnen.

Was war los in der Stadt? Was steht an und wo könnte man hingehen? All diese Fragen beantwortet der neue Newsletter der Lokalredaktion, und für seinen Namen stand der Bodensee Pate: "Wasserstand" heißt das jüngste Informationsangebot aus dem SÜDKURIER Medienhaus, und wer ihn abonniert hat, bekommt das Stadtgespräch von Montag bis Samstag jeden Morgen um 6 Uhr direkt ins E-Mail-Postfach. Prägnant und mit Mut zur Meinung geben Redaktionsleiter Jörg-Peter Rau und seine Kollegen einen Überblick über die Nachrichtenlage und geben Tipps zu anstehenden Veranstaltungen und Entscheidungen.

Mehr als 1300 Abonnenten nutzen das kostenlose Angebot bereits, und ein Treffen mit einigen der Nutzer zeigte: Sie möchten die morgendliche Lektüre nicht mehr missen. Die wichtigsten Themen kurz und knapp, oft auch kommentiert oder mit einem Schuss Ironie versehen – das kommt bei ihnen gut an. Gut fanden es die Leser auch, dass die Autoren jeweils am Montag einen Überblick über die wichtigsten anstehenden Termine der neuen Woche geben, sei es als Tipp für die Freizeitgestaltung der Leser, sei es als Einstimmung auf die zu erwartenden Nachrichten.

Die meisten Leser hat der Wasserstand bisher über die digitale Mundpropaganda gefunden: Mit einem einzigen Klick kann der Bestell-Link weiterverschickt werden. Wie der ganze Newsletter auch, funktioniert das am Handy ebenso wie auf dem Tablet oder auf dem klassischen Computer. Alle Nutzerdaten werden gemäß den aktuellen Datenschutzbestimmungen gehandhabt, der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden. Bisher freilich ist die überwältigende Mehrzahl der Abonnenten dem "Wasserstand" geblieben – und Rückmeldungen zeigen, dass sie nicht nur aus Konstanz sind. Selbst in Australien, den USA, Berlin und Hamburg gibt es "Wasserstand"-Fans.

können Sie alle Newsletter des SÜDKURIER bestellen, unter ihnen den "Wasserstand" von Jörg-Peter Rau und die "Post vom Chefredakteur" von Stefan Lutz: www.suedkurier.de/newsletter