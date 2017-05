Konstanz Konstanzer Sportvereine erhalten über eine Million Euro Förderung

Dank höherer Jugendförderung sind die Zuschüsse für Konstanzer Sportvereine im vergangenen Jahr um zehn Prozent gestiegen. Jetzt will die Stadtverwaltung verstärkt in die Ausbildung von Trainern investieren.

Wenn der einzige Kritikpunkt einer Vorlage für die Stadträte die Schriftgröße des Ausdrucks ist, dann handelt es sich um eine gute Nachricht. Der Überbringer war in diesem Fall Frank Schädler, Leiter des städtischen Sportamtes. "Wir haben 2016 das erste Mal in der Geschichte die Grenze von einer Million Euro für die Förderung des Sports überschritten", berichtete er den Mitglieder des Sportausschusses. Im Vergleich zum Vorjahr sind die direkten Sportfördermittel für mehr als 80 Vereine um 9,7 Prozent gestiegen – auf rund 1 055 000. Das zeige die wichtige Stellung der Sportvereine in der Stadt und dass Konstanz "beispielgebend für andere Gemeinden in ganz Deutschland ist", so der Tenor im Ratssaal.

Drei Viertel des Anstiegs machen zusätzliche Gelder durch die erweiterte Jugendsportförderrichtlinie aus. So erhalten Vereine für jeden Jugendlichen ab elf Jahren 36 Euro pro Jahr, wenn sie oder er an Wettkämpfen eines Sportfachverbands teilnimmt. Künftig will die Stadt bei der Förderung den Blick noch stärker in Richtung Ausbilder richten. Deshalb wird es künftig eine Konstanzer-Übungsleiter-Qualifizierung geben, die unter der C-Lizenz des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) angesiedelt ist. "Diese neue Stufe soll Anreize schaffen, sich frühzeitig im Trainerjob weiterzubilden", sagte Frank Schädler.

Die Voraussetzung für den Erwerb der mit 1,50 Euro pro Arbeitsstunde vergüteten Lizenz ist die Teilnahme an sechs Abend- oder Wochenend-Fortbildungen. Die Stadt baut hier auf die Zusammenarbeit mit der Universität, bezahlt werden die Kurse aus Mitteln der Jugendsportförderung. Sie sind also für die Teilnehmer kostenlos. Die Stadt rechnet für die Umsetzung der Konstanzer-Übungsleiter-Qualifizierung mit 6000 Euro jährlich. Insgesamt kalkuliert sie mit Ausgaben für Jugendliche im Wettkampf oder als Mitglieder der DOSB-Kader sowie dem Ausbau der Übungsleiter-Ausbildung mit rund 143 000 Euro in diesem Jahr.

Hinsichtlich der Ausrichtung am System des DOSB wollte Günter Beyer-Köhler (FGL) wissen, "ob das bedeutet, dass nicht im olympischen System stattfindende Sportarten einen Nachteil bei der Förderung haben". Das sei deshalb nicht der Fall, erklärte Frank Schädler, weil nahezu alle Vereine im DOSB organisiert sind. Als Beispiel führte er die Fahnenschwinger der Niederburg an, die über den Turnerbund dazu gehören. Ausnahmen seien nur die DLRG und Teile der Altenvereine.

Problematisch aus Sicht der Stadt: Der sinkende Jugendanteil. 18 Konstanzer Vereine bewegen sich um die 20 Prozent-Marke, darunter auch größere wie die Sportvereinigung Dingelsdorf oder der Kanu-Club Konstanz. Fällt die Quote darunter, wird die Jugendförderung gekappt. Den beiden Vereinen entgingen auf Basis der aktuellen Mitgliederzahlen 3000 bis 4000 Euro pro Jahr.