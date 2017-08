Konstanz Konstanzer Sommerschulen erhalten 8000 Euro für die Lernförderung

Das Kultusministerium des Landes stellt dem Projekt für Schüler mit besonderem Lernbedarf weitere 8000 Euro zur Verfügung. Das kostenlose Angebot findet am Suso-Gymnasium für Schüler von Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschule mit Förderbedarf sowie Kinder aus internationalen Vorbereitungsklassen statt.

Konstanz (pm/sk) Das Amt für Bildung und Sport bietet in den Sommerferien 52 Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, Lernstoff nachzuholen. Um das kostenlose Angebot aufrecht zu erhalten, stellt das Kultusministerium Baden-Württemberg 8000 Euro und weitere Lehrerstunden zur Verfügung. Das teilt das Amt für Bildung und Sport der Stadt mit. Am Projekt teilnehmen können Schüler der Klassen fünf bis acht aus Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschule mit Förderbedarf sowie Kinder aus internationalen Vorbereitungsklassen. Getragen wird die Sommerschule vom Amt für Bildung und Sport in Kooperation mit der Universität Konstanz und dem Staatlichen Schulamt. Das ganztägige Förderprogramm finden in den beiden Wochen von Montag, 28. August, bis Freitag, 8. September in den Räumen des Suso Gymnasiums statt. Es setzt sich zusammen aus Unterricht in Deutsch, Englisch und Mathematik, Workshops für bessere Lernmotivation sowie einem erlebnispädagogischen Rahmenprogramm.