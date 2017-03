Konstanz/Karslruhe Konstanzer Seilbahn-Idee: Viele Städte diskutieren - wenige setzen sie um

Nicht nur in Konstanz wird über eine Seilbahn als öffentliches Verkehrsmittel diskutiert. Auch in Stuttgart oder Wuppertal gibt es Pläne und viele Befürworter – aber auch Kritiker. Ein Überblick über bundesweite Seilbahn-Projekte

Es soll eine dauerhafte und staufreie Alternative für die Fahrt zur Universität, in die Innenstadt oder zwischen den Stadtteilen sein: Eine Seilbahn, so die Idee von OB Uli Burchardt, könnte das innerstädtische Verkehrsnetz entlasten und eine zusätzliche touristische Attraktion sein. Vieles spricht für diese Idee: Seilbahnen können dazu beitragen, den Ausstoß von CO 2 zu senken. Stau ist bei diesem Verkehrsmittel unmöglich. Ihre Errichtung gilt als kostengünstig und sie sind leicht wieder rückbaubar. Ob eine Umsetzung in Konstanz möglich ist, wird derzeit geprüft. Doch nicht nur hier, auch in anderen Städten wurden Stadtseilbahn-Projekte in den vergangenen Jahren diskutiert, die wenigsten allerdings umgesetzt. Eine Einbindung in den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) ist noch nirgends gelungen.

"Luftseilbahnen sind technisch ausgereifte Systeme", sagt die Forscherin Maike Puhe vom Karlsruher Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS). "Jeder kennt sie und in Städten würde das technisch gesehen auch funktionieren." Puhe leitet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Verkehrswesen (IfV) ein Forschungsprojekt zur "Praxis urbaner Luftseilbahnen". "Die Akzeptanz solcher Projekte nimmt deutlich an Fahrt auf", erklärt sie. Stadt- und Verkehrsplaner legten seit einigen Jahren öfter Vorschläge für Seilbahnen als öffentliches Verkehrmittel auf den Tisch.

Ulm, Trier, Hamburg: Idee verworfen

In Ulm, Trier und Hamburg wurden Seilbahn-Pläne allerdings verworfen, in Wuppertal wird intensiv diskutiert. Ein erster Arbeitsbericht zur ITAS-Studie listet von Aachen bis Wolfsburg etwa ein Dutzend weitere nicht umgesetzte Seilschwebebahn-Projekte auf. 2014 hatten die Bürger im Hamburger Bezirk Mitte den Bau einer Seilbahn über den Fluss mit 63-Prozent-Mehrheit abgelehnt. Ein Grund für die Ablehnung dürfte Konstanzern bekannt vorkommen: die Angst vor einer Verschandelung des Stadtbilds durch die Stützen.

Köln und Koblenz: Idee umgesetzt

In Betrieb dagegen – auch wenn nur von Ende März bis November – und recht bekannt ist die Kölner Seilbahn über den Rhein. Vor allem aber die 2011 im Rahmen der Bundesgartenschau in Betrieb genommene Seilbahn in Koblenz hat der Idee bundesweit Schub gegeben, wie Puhe sagt. Die Bahn verbindet die Altstadt mit der Festung Ehrenbreitstein. Die Bürger lieben sie inzwischen so sehr, dass sie die eigentlich nur auf Zeit gebaute Bahn am liebsten behalten möchten, sagt ein Stadtsprecher. Da der Flussabschnitt, über den sie führt, Unesco-Weltkulturerbe ist, ist das aber unsicher.

Stuttgart überlegt noch

Auch in Stuttgart gibt es Überlegungen: Seit die denkmalgeschützte und seit Jahren leerstehende Ex-IBM-Zentrale einen Käufer gefunden hat, liebäugelt dieser mit einer Seilbahn. Damit könnten die Bewohner der rund 2000 dort geplanten Wohnungen zwischen ihrem Zuhause und dem Bahnhof Vaihingen hin und her fahren, hatte Investor Mathias Düsterdick gesagt. "Eine charmante Idee", erklärt dazu die Stadt. Arne Seyboth vom Amt für Stadtentwicklung findet aber auch viele Gegenargumente. "Natürlich wäre die Bahn ein Hingucker", sagt er. Ob sie wirtschaftlich betrieben werden könnte, müsse aber erst ermittelt werden. Außerdem: Klagen von Grundstücksbesitzern, über denen die Gondeln schweben würden, wären vermutlich vorprogrammiert – und die Strecke sei auch mit einem Gelenkbus problemlos zu bewältigen.

In den ÖPNV ist in Baden-Württemberg zum Beispiel bisher nur eine Seilbahn in Künzelsau eingebunden – allerdings handelt es sich dabei um eine sogenannte Standseilbahn auf Schienen, die Bürger zwischen dem Wohngebiet Taläcker und der Kernstadt transportiert. "Hat sich enorm bewährt", erzählt eine Stadtsprecherin.Ein solches Massenverkehrsmittel sei immer erste Wahl in Ballungsräumen, sagt Gerhard Pfeifer, Geschäftsführer des BUND Regionalverbands Stuttgart. Die angedachten Strecken seien nicht besonders lang, es wären wenige Masten nötig, der Eingriff in die Natur sei eher gering.

Konstanzer Seilbahn

Dreh- und Angelpunkt für eine mögliche Umsetzung ist die Frage, wie es auf der knapp 30 000 Quadratmeter großen Fläche am Schänzle Nord weitergeht. Denn hier könnte eine Seilbahnstation stehen. In einer Machbarkeitsstudie wird derzeit geprüft, ob sich auch der künftige Stadtteil Hafner im Norden Wollmatingens oder die Universität in ein neues Nahverkehrs-System einbinden lassen.