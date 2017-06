Konstanz Konstanzer Seegarten: Mann findet Gefallen an seinem steifen Glied

Verdacht erhärtet: Exhibitionist war bereits bekannt in Konstanz

Und das am hellichsten Tag bei über 30 Grad im Schatten: Ein 52-jähriger nackter Mann (was denn sonst?) spielte am Mittwochnachmittag, gegen 14.45 Uhr, zwischen Yachthafen und Hebelstraße mit wachsender Begeisterung vor Frauen an seinem steifen Glied herum. Die unfreiwilligen Zuseherinnen riefen stehenden Fußes die Polizei, die dann den Aufsehen erregenden Mann vorläufig festnahm. Im Revier stellte sich dann heraus, dass der Mann bekannt für dieses harte Verhalten ist und schon öfter an sich herumspielend angetroffen wurde. Er erhielt eine Anzeige und einen Platzverweis für den Uferbereich.