Konstanz Konstanzer Schulen schmoren in der Warteschleife

Die Pläne für die Schulentwicklung in Konstanz geraten erneut ins Stocken. Denn das Kultusministerium lässt sich Zeit mit Antworten auf zwei wichtige Fragen: Darf die Geschwister-Scholl-Schule ihre Werkrealschule behalten? Darf die neue Gemeinschaftsschule eine Oberstufe bekommen? Trotz der Warterei gilt jetzt: Die Scholl-Schule wird bald saniert.

Bürgermeister Andreas Osner ist der Ärger deutlich anzumerken. "Die Kommunikation mit dem Kultusministerium ist schwierig", sagt er in der Sitzung des Gesamtelternbeirats (GEB) Konstanz. Gleich auf zwei wichtige Entscheidungen aus Stuttgart wartet der Dezernent, um endlich einen Gesamtplan für die Schulentwicklung vorlegen zu können: Darf die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) ihren Sonderstatus Orientierungsstufe behalten oder muss die dortige Werkrealschule mangels Schülern aufgelöst werden? Und wird eine eigene Oberstufe für die Gemeinschaftsschule Gebhard genehmigt? Bereits Ende September 2016 stellte der GEB mit Unterstützung der Stadtverwaltung eine Anfrage bezüglich der Orientierungsstufe ans Kultusministerium. Und im Februar 2017 ging dort der Antrag auf eine weitere Oberstufe ein.

Es hilft nichts, Konstanz muss vorerst ohne die Antwort aus Stuttgart planen. Und so soll zumindest in einer gemeinsamen Sitzung des Schul- und des Technischen Ausschusses des Gemeinderats am 20. Juni ein Sanierungsplan für die GSS vorgelegt werden. "Hier besteht erheblicher Investitionsstau", sagt Osner unter zustimmendem Nicken einiger Eltern und fährt fort: "Nach dem Bau der wunderbaren Gemeinschaftsschule fokussieren wir uns jetzt auf die GSS. Diese Schule ist sehr wichtig für das Quartier und die gesamte Stadt. Wir möchten ihr wieder eine attraktive Form geben." Bei einem Rundgang durch das marode Gebäude stellte der Bürgermeister fest: "An einer Stelle wächst unfreiwillig ein Biotop aus der Decke. Es gibt genug zu tun."

Die ebenfalls dringend nötige Erweiterung der GSS wird in einen Gesamtplan Schulentwicklung eingebunden, den Osner spätestens im Schulausschuss am 19. Juli vorlegen will. Dabei gebe es keine Denkverbote. Ob es auch künftig zwei Werkrealschulen geben wird, ist also weiterhin offen. Auf Nachfrage der Elternvertreterin Megi Barth von der Theodor-Heuss-Realschule bekräftigt Osner aber, dass die vom Runden Tisch Schulentwicklung favorisierte Variante 2 weiterhin gelte. Die besagt: Die Berchenwerkrealschule bleibt erhalten, das Theo kann sich am Zähringerplatz wieder zweizügig entfalten und die Gebhardschule erhält auf dem Ravensberggelände gemeinsame Räume für die Oberstufe mit den beruflichen Schulen in Konstanz. Aber auch hier laufen noch Verhandlungen mit dem Landkreis, nichts ist entschieden. Klar ist immerhin: Das Theo darf zum kommenden Schuljahr wieder zwei fünfte Klassen aufnehmen. Die Beschränkung auf einen Zug, die der Gemeinderat vorübergehend beschlossen hatte, ist aufgehoben.

Vor einer großen Herausforderung steht die Gemeinschaftsschule: Sie ist so beliebt, dass zum kommenden Schuljahr erneut sechs Züge aufgenommen werden müssen. Osner betrachtet die eigentlich erfreuliche Entwicklung mit Sorge: "Ich fürchte, dass die Gebhardschule zu groß wird und vor einem organisatorischen Burnout steht." Darin sei er sich mit Schulleiterin Elke Großkreutz und Elternbeiratsvorsitzender Petra Rietzler einig. Er werde in einem Protestbrief ans Regierungspräsidium Freiburg darum bitten, dass die Schule in solchen Fällen künftig einige Kinder abweisen darf. Das ist bisher gesetzlich nicht möglich: Solange keine weitere Gemeinschaftsschule in zumutbarer Nähe Plätze frei hat, müssen alle Bewerber aufgenommen werden. Deshalb wäre auch eine zweite Schule dieses Typs in Konstanz denkbar.

Die Grundschulen

Die verwaltungsinterne Arbeitsgemeinschaft Schulentwicklungsplanung (alle drei Dezernenten, Sportamt, Kämmerei) hat alle Konstanzer Grundschulen unter die Lupe genommen und will sie nacheinander sanieren und bei Bedarf auch ausbauen. "Die Stadt wächst, der Druck ist da", sagte Bürgermeister Andreas Osner in der Sitzung des Gesamtelternbeirats Konstanz. Schon bald werde eine weitere Grundschule benötigt. Ob sie im neu zu schaffenden Stadtteil Hafner angesiedelt wird, sei noch offen. (kis)