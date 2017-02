Konstanz Konstanzer SPD im langsamen Umbruch

Jan Welsch übernimmt für Herbert Weber die Rolle des Stellvertreters der Gemeinderatsfraktion. Weber freut sich auf mehr Freizeit und Urlaub

Herbert Weber hat so einiges erlebt als engagierter und streitbarer Lokalpolitiker. Eines jedoch möchte er sich ersparen: dass er eines Tages weggelobt wird. "Wissen Sie", sagt der Mann, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiern wird, "ich bin jetzt 40 Jahre im Rat und dabei der Dienstälteste. Es ist an der Zeit, der jüngeren Generation Möglichkeiten der Entfaltung zu geben." Bereits im Herbst bot er der Fraktion an, seinen Posten als Stellvertretender Fraktionsvorsitzender sowie seine Teilnahme im Haupt- und Finanzausschuss im Frühjahr 2017 zur Verfügung zu stellen. Zum Gemeinderat wird er weiterhin zählen. Sein Nachfolger als Vize heißt Jan Welsch. Der 29-Jährige war erst vor rund einem Jahr SPD-Nachrücker für Sonja Hotz, die gesundheitsbedingt ihr Mandat niedergelegt hatte. Die Partie wählte Welsch einstimmig, nun muss der Gemeinderat den Wechsel am Donnerstag bei der nächsten Sitzung amtlich bestätigen.

Jan Welsch möchte seine Entscheidung nicht als nächsten Schritt auf der Karriereleiter bewerten. "Ich habe keinerlei höhere Ambitionen", sagt der 29-Jährige, der bei der SPD im Landkreis Konstanz allerdings als eine Art Hoffnungsträger gilt – auch und vor allem, weil er mit seiner zielstrebigen und sachlichen Art gut ankommt. "Ich erhalte zwar positive Rückmeldungen, weil ich nicht nur brav im Rat herumsitze und zuhöre", berichtet er. "Doch derzeit kann ich mir schwer vorstellen, außerhalb der Kommunalpolitik tätig zu sein." Er liebe es, durch die Stadt zu gehen und zu sehen, wie direkt sich die konkrete Arbeit an der Basis auszahle.

Derzeit ist Jan Welsch mit der Gründung eines StartUps in der Software-Branche beschäftigt. Am 7. März schreibt er sein Erstes Juristisches Staatsexamen. Der ehemalige Orts- und Kreisvorsitzende der Jusos engagiert sich seit über zehn Jahren im Katastrophenschutz. Er gehört der Bereitschaft des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes an. 2014 wurde Jan Welsch vom Kreistag des Landkreises Konstanz in die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee (Landkreise Konstanz, Waldshut-Tiengen und Lörrach) berufen.

Herbert Weber war bereits von 1999 bis 2004 Stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, 2015 nahm er diesen Posten erneut an, an seiner Seite übernahm Jürgen Ruff die Funktion des Fraktionsvorsitzenden. "Wir werden weiterhin auf den großen Erfahrungsschatz von Herbert Weber zurückgreifen können", sagt Jürgen Ruff. "So ein langsamer Umbruch ist deutlicher besser als wenn er von heute auf morgen alle seine Ämter zur Verfügung gestellt hätte." Dem Kreistag gehörte Herbert Weber er von 2000 bis 2009 und von 2011 bis 2014 an. "Dieser Schritt fällt mir zwar etwas schwer", sagt Weber selbst. "Doch ich werde in Zukunft mehr Freizeit und Urlaub genießen. Ich denke, alle Beteiligten können zufrieden sein."