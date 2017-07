Konstanz Konstanzer Polizeihund bringt Randalierer hinter Gitter

25-Jähriger bespuckt 20-Jährigen, sprüht ihm Reizgas ins Gesicht und schlägt unter Alkoholeinfluss zu

In Gewahrsam genommen werden musste am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, ein 25-jähriger, unter Alkohol- und vermutlich auch Drogeneinwirkung stehender Mann, da er in einer Wohnung in Petershausen nach einem Streit einem 20-Jährigen Reizgas ins Gesicht sprühte und ihn geschlagen und bespuckt hat. Zuvor war der Mann in der Wohnung mit einer Bekannten in Streit geraten und randalierte, weshalb ihr der 20-Jährige zur Hilfe kam. Nach dem Vorfall versteckte sich der 25-Jährige in dem zur Wohnung gehörenden Kellerabteil hinter einer Matratze, wo er von einem Polizeihund aufgespürt werden konnte. Aufgrund einer richterlichen Anordnung musste der Mann die restliche Nacht zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Vorfälle in der Gewahrsamszelle verbringen, und wird hierfür in Kürze eine Rechnung der Polizei erhalten. Außerdem wird gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.