Konstanz Konstanzer Polizei erwischt mehrere betrunkene Autofahrer über Pfingsten

Führerschein weg, Anzeige am Hals: Einige Unbelehrbare setzen sich in Konstanz nach ausgiebigem Alkoholkonsum noch hinters Steuer.

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Polizeibeamte in der Nacht zum Sonntag, gegen 23.40 Uhr, bei einem 85-jährigen Autofahrer fest, der mit seinem Pkw zwei Autos und eine Hecke streifte. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmte seinen Führerschein.



Über zwei Promille ergab der Alkoholtest bei einer 28-jährigen Autofahrerin, die in der Nacht zum Dienstag, gegen 23.00 Uhr, von einer Streifenwagenbesatzung auf der B 33 überprüft wurde. Die Beamten veranlassten bei der alkoholisierten Frau die Entnahme einer Blutprobe, behielten den Führerschein ein und untersagten die Weiterfahrt.



Nach dem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers haben Beamte des Polizeireviers am Montagmorgen, gegen 9.40 Uhr, einen 65-jährigen Autofahrer zuhause überprüft. Die Polizisten veranlassten bei dem deutlich alkoholisierten Mann, der einräumte zuvor gefahren zu sein, die Entnahme einen Blutprobe und behielten den Führerschein ein.