Konstanz Konstanzer Pfleger klagt an: "Wir sind die Deppen der Nation"

43 Jahre in der Pflege: Günther Hoffmann erzählt aus seinem Berufsleben. Belastung und Stress haben tiefe Spuren hinterlassen. Trotzdem würde er alles wieder so machen

Günther Hoffmann ist es gewohnt zu kämpfen. "Die paar Meter geht es ohne Krücken", sagt der 72-Jährige und humpelt zur Theke, um seine Tasse in dem Geschirrwagen abzustellen. Helfen lassen möchte er sich nicht. Das hat etwas mit seinem Beruf zu tun, den er 43 Jahre lang ausgeübt hat. Er war stets derjenige, der anderen Menschen geholfen hat. Günther Hoffmann war Pfleger in der Konstanzer Klinik. Intensiv- und OP-Pfleger. In den letzten Jahren seiner Tätigkeit wurde er in den Verwaltungsdienst versetzt, es ging nicht mehr. Arbeitsunfähigkeit. "Ich habe mir meine Gesundheit ruiniert", erzählt er. "Meine Knie sind durch künstliche Gelenke ersetzt worden, ich leide unter Schlafstörungen, habe Gelenkerkrankungen, eine steif operierte Hand und eingewachsene Fußnerven."

Außerdem hatte er einen Burnout. Eines Tages verließ er den OP, ohne zu wissen, was er eben gemacht hat. "Die Belastungen sind schwer in Worte zu fassen", sagt Günther Hoffmann. "Es ist mörderisch." Das stundenlange Stehen am Patienten ohne Pausen, die unregelmäßigen Arbeitszeiten, ständiger Wechsel von Nacht- zu Tagschicht, der gewaltige Stress, immer auf Abruf sein, auch in der Freizeit – der jahrzehntelange Arbeitsalltag hat seine tiefen Spuren hinterlassen im Leben der eigentlichen Frohnatur. Umso erstaunlicher sind seine nächsten Worte: "Ich würde alles wieder so machen, weil ich diesen Beruf so sehr liebe."

Diese Einstellung bezeichnet er als Berufsethos. "Es ist ja nicht so, dass kranke Menschen nicht auf unsere Hilfe angewiesen wären", erklärt er. "Ohne die Pflege würde unser System kollabieren."Das System funktioniert nur aus diesem Grund: Wir Pfleger verrichten ohne Rücksicht auf eigene Verluste unsere Pflicht." Den Beruf würde man nur auswählen, wenn man die tägliche Arbeit mit Menschen liebe. "Und genau das wird ausgenutzt von Pflegedienstleitung und Geschäftsführung", erbost sich Günter Hoffmann im Rückblick auf sein Berufsleben: "Wieso sind wir Pfleger die Deppen der Nation?"

Landrat Frank Hämmerle ist der Aufsichtsratsvorsitzende des Gesundheitsverbundes im Landkreis. Er zeigt Verständnis, sagt aber auch: "Uns sind die Hände gebunden, es ist sehr schwierig, passendes Personal zu finden. Ich hoffe, es kommt bei den Mitarbeitern an, dass wir sie wertschätzen. Wir sind ihnen dankbar, da es nur funktioniert, weil sie schneller rennen." Geschäftsführer Peter Fischer ergänzt: "Wir haben da schon ein dickes Problem. Der Markt hat nicht ausreichend – das ist ein bundesweites Problem." Pflegedienstdirektorin Petra Jaschke-Müller appelliert an das Personal: "Wir sind darauf angewiesen, dass die Pfleger Ängste und Nöte auf Besprechungen ansprechen. Ich behaupte, dass wir das dann sehr, sehr ernstnehmen. Aber sie werden nicht immer artikuliert." Ein Intensivpfleger bestätigt dies: "Wir trauen uns nicht immer, offen und ehrlich Missstände anzusprechen."

Was sich dringend ändern müsse, ist der Stellenwert des Pflegepersonals. "Es kann uns alle treffen. Das erlebe ich ja jetzt am eigenen Leib." Obwohl er seit Jahren im Ruhestand ist, hat er noch Kontakt zu einstigen Kollegen. "Als ich ging, dachte ich: Es geht nicht schlimmer. Ich irrte: Die Situation hat sich sogar verschlechtert." Kaum eine Pflegekraft hält es laut Statistik länger als acht Jahre im Beruf aus. "Hätte ich nicht so eine tolle Frau, die mir den Rücken freigehalten und meine Launen ausgehalten hat, hätte ich nicht so lange durchgehalten", sagt Günther Hoffmann.

Längst existiert ein Pflegestammtisch im Landkreis, bei dem sich das Personal zum Gedankenaustausch trifft. Doppelschichten, unbesetzte Stellen oder ein militärischer Führungsstil. "Wir fahren mit Vollgas gegen eine Wand", sagt eine Frau. Die Pflegedienstleitung sucht auch im Ausland nach Personal. Die netten Kollegen aus Spanien, Italien oder Fernost seien zwar gut ausgebildet, "doch die Sprachbarriere ist nicht zu verneinen. Es dauert noch Jahre, ehe wir da wirkliche Unterstützung erwarten können", berichtet eine Pflegerin.

Die Situation in der Pflege und wie sich die Menschen im Landkreis helfen