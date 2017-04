Konstanz Konstanzer Leukämie-Patientin Isabel Allert: "Mir geht's echt gut" - Mit Video

Die junge Frau aus Konstanz ist nach der Stammzellentransplantation auf dem Weg der Besserung. Die Reha findet derzeit im Schwarzwald statt.

Isabel Allerts Stimme ist kräftig, strahlt Zuversicht und Optimismus aus. "Hier in der Rehaklinik Katharinenhöhe sind echt viele coole Leute", sagt die 18-Jährige junge Frau. "Mir geht's echt gut." Heute ist Tag 46. Tag 46 seit der Transplantation. Tag 46 seit dem zweiten Geburtstag der Isabel Allert. „Die Faustformel sagt, dass die neuen und die alten Zellen 100 Tage benötigen, um sich aneinander zu gewöhnen“, sagt Vater Steffen Allert. Wenn innerhalb dieser 100 Tage keine größeren Komplikationen auftreten, steigt die Hoffnung auf komplette Heilung exorbitant.

Am 18. November erfuhr Isabel, dass sie unter der Akuten Myeloischen Leukämie AML leidet, der häufigsten Form akuter bösartiger Leukämien. Zwei ermüdende Chemotherapien folgten. Vor 46 Tagen erhielt sie rund einen viertel Liter Blut einer Spenderin, rund 450 Millionen Stammzellen. „Bei Isabels Gewicht von 50 Kilogramm hätten 250 Millionen ausgereicht“, berichtet der Vater. „Doch so ist es natürlich besser.“ Von der Spenderin weiß die Familie nichts, außer eben, dass es eine Frau ist. In frühestens zwei Jahren können sich Spender und Empfänger kennenlernen, wenn beide Seiten denn möchten.

Seit Donnerstag vergangener Woche befindet sich Isabel Allert in der Katharinenhöhe zwischen Triberg, Furtwangen und Schönwald. „Es ist Zeit, ein neues Leben zu beginnen“, sagt die junge Frau. Gesprächsrunden, Sporttherapie, Ernährung, Ausflüge, Handwerken – das volle Programm. „Es geht darum, wieder ganz von vorne anzufangen“, erzählt der Vater. Isabel ist von ihrem Immunsystem her wie ein neugeborenes Kind. Noch muss es sich entwickeln, um die nötigen Abwehrkräfte zu bilden. Bis dahin kann jeder kleine Infekt, jede marginale Erkältung fatale Folgen haben.

Vier Wochen wird Isabel im Schwarzwald bleiben. Im Anschluss möchte sie ein weitgehend normales Leben führen. So normal es eben sein kann. Bakterien oder Viren lauern immer und überall: Baden im Bodensee – derzeit keine Chance; Musikfestivals – in diesem Jahr ohne Isabel Allert; überhaupt Menschenansammlungen – zu gefährlich. Im Hause Allert sind alle Vorkehrungen getroffen: Der Biomüll steht auf dem Balkon, nicht mehr in der Küche; Lebensmittel, die mindestens 24 Stunden geöffnet sind, müssen entsorgt werden; die Gästetoilette ist exklusiv reserviert für Isabell; Straßenschuhe bleiben vor der Haustüre. „Es muss alles keimfrei und hygienisch einwandfrei sein“, erklärt Steffen Allert. "Meine Eltern sind unglaubliche Stützen für mich", berichtet die junge Frau. "Ich kann mich immer an sie wenden, sie helfen mir immer." Unendlich dankbar ist die Familie den vielen Menschen, die im Januar bei der Typisierungsaktion im Bodenseeforum beteiligt waren. Fast 2500 Spender registrierten sich hier bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS, 100 freiwillige Helfer sorgten für einen reibungslosen Verlauf der Veranstaltung.

„Unfassbar, wie hilfsbereit die Menschen sind“, sagt Steffen Allert rückblickend. „Ich möchte mich im Namen der Familie an dieser Stelle herzlich bei jedem einzelnen dafür bedanken.“ Isabels Spenderin war zwar nicht unter den in Konstanz registrierten, aber rein statistisch betrachtet wurden im Bodenseeforum 25 Lebensretter gefunden. Nirgendwo auf der Welt ist die Bereitschaft zu spenden so groß wie in Deutschland.

Derzeit ist Isabels Körper krebsfrei. "Als geheilt gelte ich erst, wenn ich fünf Jahre keinen Rückschlag hatte", sagt sie und fügt lachend hinzu: "Das schaffe ich auch."

