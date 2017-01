Konstanz Konstanzer Lehrer Frank Jansen stirbt bei Segelunfall

Der pensionierte Konstanzer Lehrer Frank Jansen ist bei einem Segelunfall vor der Insel Madeira ums Leben gekommen. Von seinem Mitsegler und dem Boot fehlt jede Spur.

Der pensionierte Konstanzer Lehrer Frank Jansen ist bei einem Segelunfall vor der Insel Madeira ums Leben gekommen. Der 67-Jährige, der am Suso-Gymnasium Sport und Biologie unterrichte hatte, wurde bereits am 14. Januar vom portugiesischen Seerettungsdienst tot in einer Rettungsinsel vor der Küste der Atlantikinsel Porto Santo geborgen. Jansen war laut Information aus dem privaten Umfeld mit einem befreundeten Mitsegler aus dem Ortenau-Kreis Ende vergangenen Jahres losgesegelt. Als Angehörige vergeblich auf die Ankunft des Bootes in Madeira warteten, wurden beide als vermisst gemeldet. Mehrere Medien berichteten bereits über die verschwundenen Segler aus Deutschland. Dass es sich bei den in der Rettungsinsel gefundenden 67-Jährigen um Frank Jansen handelt, ist dem SÜDKURIER aus dem privaten Umfeld des Opfers bestätigt worden. Das Polizeipräsidium Konstanz bestätigt die Zusammenarbeit mit den ermittelnden Behörden in Portugal in dem Fall.

Fachleute schließen einen Sturm mittlerweile als Unfallursache aus; im fraglichen Zeitraum herrschten ideale Segelbedingungen. Ob eine Havarie die Ursache war oder andere Faktoren den verhängnisvollen Unfall herbeigeführt haben, wird vermutlich nie geklärt werden können.

Fassungslos reagierten seine ehemaligen Kollegen und Schüler am Suso-Gymnasium auf die Nachricht vom Tod des allseits beliebten Lehrers. Sein ehemaliger Kollege Bernd Kern erinnert sich in einem offiziellen Nachruf der Schule an Jansen: "Das Suso-Gymnasium trauert um einen warmherzigen, hilfsbereiten und großzügigen Menschen." Jansen sei schon immer ein begeisterter Wassersportler gewesen. Als Leistungsschwimmer feierte er in seiner aktiven Zeit einige Erfolge, war sogar 1969 bis 1972 Mitglied der holländischen Schwimm-Nationalmannschaft. Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2012 führte er auch auf dem Ijsselmeer im Segelboot öfter auch Schülerfahrten durch.