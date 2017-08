Konstanz Konstanzer Lebenshilfe-Verein mit Personalproblemen

Die langjährige Vorsitzende Monika Wüst will ihr Amt abgeben. Der Verein sucht händeringend neue Mitstreiter.

Die Lebenshilfe Konstanz steht vor einem personellen Umbruch. Im Frühjahr nächsten Jahres wollen von acht Vorstandsmitgliedern fünf aus privaten Gründen nicht wieder kandidieren. Nach sieben Jahren gibt dann auch die Vorsitzende Monika Wüst ihr Amt ab. Berufliche Gründe ließen ihr keine andere Wahl, sagt sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Dabei wäre es gerade jetzt wichtig, in dem seit diesem Jahr bestehenden Konstanzer Forum Inklusion auch die Interessen der geistig Behinderten zu vertreten.

Wüst ist überzeugt: "Es ist eine ganz wichtige Zeit, um die Inklusion voranzubringen." Sie bedauert, dass ihr neben den beruflichen Herausforderungen die Kraft dafür fehle. Sie bleibe der Lebenshilfe jedenfalls verbunden, betont Monika Wüst. Sie schließe nicht aus, dass sie sich eines Tages wieder im Vorstand engagiert. Für einige Zeit könne sie sich auch eine Tandem-Lösung vorstellen, bei der sie dem Nachfolger oder der Nachfolgerin noch unterstützend zur Seite stehe.

In den Zeiten als Vorsitzende habe sie die Kontakte zu anderen Kooperationspartnern wie dem Kinderkulturzentrum oder dem evangelischen Jugendhaus für inklusive Projekte vorangetrieben. Der Schwerpunkt der Lebenshilfe liegt auf die Gestaltung von Freizeitprogrammen für geistig Behinderte. Im Jahr kommen so etwa 200 Termine mit bis zu 1500 Teilnehmer zustande. Monika Wüst sagt, sie habe daran gearbeitet, die Programme auch für Jüngere attraktiver zu machen. Sie habe zudem versucht, auch bei jüngeren Menschen Interesse an der Arbeit bei der Lebenshilfe zu wecken, beispielsweise durch Aktionen bei Rock am See und in Supermärkten.

Die Lebenshilfe benötigt Menschen, die sich im Vorstand in die Organisationsarbeiten einbringen können, aber auch Bürger, die als Begleiter bei Freizeitaktionen den Behinderten zur Seite stehen. Zu den Aktivitäten gehören beispielsweise Thermebesuche, Kegeln, Kickern, Qigong und größere Ausflüge wie zum Campus Galli, dem Nachbau der karolingischen Klosterstadt in Messkirch.

"Wenn man bei so einer Veranstaltung dabei ist, und sieht, wie viel Spaß die haben – das ist das Allerbeste", sagt Monika Wüst. Sie habe das Ehrenamt bei der Lebenshilfe mit den 105 Mitgliedern als befriedigend erlebt. Seit Jahren gebe es eine Kooperation mit Rotaract, der Jugendorganisation von Rotary. Auf praktische Unterstützung von dort sei Verlass. Sie schicke bei Hilferufen auch mal eine Mannschaft, die zum Aufräumen ins Rudieck kommt, dem Treffpunkt der Lebenshilfe in Wollmatingen. Die Stimmung im Verein bezeichnet Wüst als unkompliziert. Es gebe nur ein Problem: Eine zunehmende Zahl hochbetagter und beruflich belasteter Mitglieder mache es schwer, Nachfolger fürs Ehrenamt zu finden.

Kontakt

Bei der Lebenshilfe sollten im Frühjahr einige Posten im Vorstand neu besetzt werden, neben dem Vorsitz sind dies vor allem die Schrift- und Kassenführung. Für die beiden letzteren Aufgaben sind einfache Computerkenntnisse notwendig. Jeder Neue bekomme aber ausführliche Einführungen und Begleitungen, sagen aktuelle Vorstandsmitglieder. Wer sich ein ehrenamtliches Engagement bei der Lebenshilfe im Vorstand vorstellen kann, der kann sich direkt an Monika Wüst wenden, Telefon 07531/2 64 65 oder per E-Mail:info@lebenshilfe-konstanz.de