Konstanz Konstanzer Kulturamt: Personalie Sarah Müssig wirft Fragen auf

Konstanzer Stadträte hätten sich mehr Mitsprache gewünscht. Bürgermeister Andreas Osner versteht die Aufregung nicht

Dies ist eine Geschichte über einen beachtlichen Karrieresprung, ungewöhnliche Kommunikation und missverständliche Äußerungen. Im Mittelpunkt stehen Kulturbüroleiterin Sarah Müssig und Bürgermeister Andreas Osner. Doch der Reihe nach. Am Freitag freute sich Sarah Müssig in aller Öffentlichkeit über ihre neue Aufgabe als Leiterin des Kulturamtes, das zum 1. August aus dem Kulturbüro hervorgehen wird. "Ja, das stimmt", sagt sie dem SÜDKURIER. "Ich werde neue Amtsleiterin, da ich Büroleiterin bin und keine neue Stelle ausgeschrieben wurde. Bürgermeister Osner darf sein Dezernat zusammenstellen, wie er möchte." Im Internet nahm sie freudig Gratulationen an.

Die Meldung im SÜDKURIER am Samstag sorgte dann für reichlich Aufregung, auch und vor allem bei Stadträten. "Dass wir von der offiziellen Ernennung durch den SÜDKURIER erfahren müssen, betrachtet die Fraktion der Freien Grünen Liste als schlechten Stil", sagt Fraktionssprecher Peter Müller-Neff. Er hält es für ein Unding, dass über die Personalie nicht abgestimmt wurde – auch wenn er Sarah Müssig nicht die Befähigung zur Amtsleitung absprechen möchte. "Kommunalpolitisch scheint der Vorgang in Ordnung zu sein. Doch diese Personalie scheint mir durch die Hintertür gelöst worden zu sein." Müller-Neff betonte in der Gemeinderatssitzung vom 23. März, als über die Fusion der Ämter debattiert wurde: "Es geht nur um die Strukturen, nicht um die Personen." Bürgermeister Andreas Osner reagierte damals nicht.

Er reagierte jedoch am Montag und bezeichnete die Nachricht, Sarah Müssig übernähme das neue Kulturamt, als "kalten Kaffee. Das ist doch längst durch, das ist seit März 2016 bekannt". Das wiederum bestreiten manche Gemeinderäte, die sich eine bessere Kommunikation gewünscht hätten. "Nirgendwo steht etwas von der Person Müssig. Es ging immer nur um das Büro, das zum Amt wird. Das war nicht klug", sagt Müller-Neff. Gab es die Erwägung, die Stelle öffentlich auszuschreiben? Andreas Osner lässt durch Rathaussprecher Walter Rügert ausrichten: "Nein, da die Leitung des Kulturamtes nie zur Debatte stand. Im Übrigen ist Frau Müssig in der Verwaltung wie auch Politik eine hochanerkannte Fach- und Führungskraft in der Kultur." Zumindest dem zweiten Punkt stimmen die befragten Stadträte zu. Wolfgang Müller-Fehrenbach von der CDU-Fraktion betont aber: "Es ist das Anliegen der CDU-Fraktion, mit dieser Umbenennung keine neue Hierarchie-Ebene im Dezernat zwei zu schaffen", sagt er. Grundsätzlich sei es aber richtig, gemäß der Hauptsatzung Stellen für frei werdende oder neu geschaffene Führungspositionen öffentlich auszuschreiben, doch in diesem Fall erfolge ja nur eine Umbenennung einer Stabsstelle in Kulturamt.

Die Fraktionen bezweifeln nicht, dass Sarah Müssig für sie die richtige Wahl ist. Wohl aber hätten sie sich mehr Mitspracherecht gewünscht. "Wir waren auch von Anfang an dafür, dass es so kommt", sagt Heinrich Everke von der FDP. "Wir waren uns aber darüber im Klaren, dass man diese Stelle auch hätte ausschreiben können." Doch war die FDP aus folgendem Grund dagegen: "Dies kann auch ein Signal sein für andere Abteilungen, in denen neue Führungskräfte gesucht werden: Wir wollen die Leute fördern, die wir kennen und die sich in ihrem Job bisher schon bewährt haben." Eine Neubesetzung durch einen unbekannten Bewerber könne durchaus riskant sein.

Das Regierungspräsidium Freiburg gibt keine konkreten Hinweise über das Prozedere: "Es existiert das Geschäft der laufenden Verwaltung", erklärt Sprecher Markus Adler. "Das gibt Bürgermeistern Gestaltungsspielraum." Es komme darauf an, ob eine Stelle gleich bewertet würde oder ob neue Kompetenzen oder Aufgabenbereiche hinzukämen. "Im zweiten Fall ist eine Ausschreibung nicht unüblich", so Markus Adler. Im Fall von Sarah Müssig heißt das laut Walter Rügert: "Sie wird personell etwas mehr Verantwortung haben und inhaltlich erhält sie mit der Zuständigkeit für den Bildungsturm und die kulturelle Bildung Aufgaben hinzu." Laut dieser Definition wird Sarah Müssig eine Stelle mit höheren Kompetenzen übernehmen, was wiederum laut Regierungspräsidium eine Ausschreibung und Abstimmung zur Folge hätte haben könnte.

Übrigens: Frank Schädler, bisher Leiter des Sportamts, wurde vor zwei Wochen vom Gemeinderat zum Leiter des neuen Amtes für Schulen, Bildung, Wissenschaft und Sport in aller Form gewählt. Laut Walter Rügert findet bei der Besetzung einer neuen Amtsleitung immer eine Abstimmung statt. Wieso Frank Schädler gewählt wurde, Sarah Müssig jedoch nicht, erklärt Walter Rügert so: "Bei ihm wurden zwei Ämter zusammengelegt. Daraus haben sich höherwertige Aufgaben ergeben. Bei Frank Schädler ändert sich sehr viel, bei Frau Müssig eher weniger. Deshalb war bei seinen Änderungen der Abstimmungsbedarf höher als bei den Veränderungen, die das Kulturbüro betreffen." Ein Stadtrat bezeichnet dies kopfschüttelnd als Haarspalterei. Und Peter Müller-Neff sagt: "Meine Fraktion erwartet in Zukunft einen sensibleren Umgang mit dem Gemeinderat. Der Stil von Herrn Osner ist atmosphärisch nicht klug."

