Konstanz Konstanzer Klinik verspricht: Wir werden sauberer

Führungspersonen des Hauses nehmen die Vorwürfe der Patienten ernst. Ein SÜDKURIER-Artikel löste eine große Debatte bei den Bürgern und der Politik aus.

Der gestrige SÜDKURIER-Artikel über mangelnde Sauberkeit und Hygiene im Konstanzer Klinikum schlägt hohe Wellen. Zahlreiche Leser der Tageszeitung und des Internet-Auftrittes www.suedkurier.de haben sich bei der Redaktion gemeldet und ähnliche Zustände bemängelt. Die Schilderungen der Menschen sind nahezu deckungsgleich mit denen von Jörg Dimmeler (den wir gestern fälschlicherweise als Jörg Rimmele bezeichneten): unsaubere und unhygienische Zustände in Patientenzimmern. Der SÜDKURIER machte sich vor Ort einen Eindruck. Die Redaktion erhielt Bilder, die so unappetitlich sind, dass wir von einer Veröffentlichung absehen.

Wie sehr das Thema auch die Politik bewegt, zeigte sich am Donnerstagnachmittag im Ratssaal. Professor Markus Dettenkofer, Leiter des Instituts für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, wurde bei der von der CDU-Fraktion angeregten Aussprache gebeten, Stellung zu beziehen. Er betonte, aus seiner Sicht seien es „fast ausschließlich Sauberkeitsmängel“, die festgestellt wurden. Er ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Kritik des Patienten berechtigt ist: „Die Verschmutzungen sind leider so, wie sie sind.“ Oberbürgermeister Uli Burchardt betonte , Vertrauen sei für das Klinikum von größter Bedeutung. Was beanstandet werde, sei „kein hygienischer Mangel, sondern schlicht schlecht geputzt.

“ Dennoch sei klar: „Wir sollten daraus lernen.“ Zugleich nahm Burchardt die Mitarbeiter im Krankenhaus in Schutz: Eine hohe Auslastung führe dazu, dass „die Leute unter höchstem Druck stehen.“ CDU-Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach dankte für die „Aufklärung“, während Dorothee Jacobs-Krahnen ein „vernünftiges Beschwerdemanagement“ forderte. Dettenkofer sagte, im Zuge der Qualitätsbemühungen werde dieses derzeit ausgebaut. Im Gegensatz zur Singener Klinik reagiert das Haus in Konstanz erst auf eine tatsächliche Beschwerde eines Patienten. Während in Konstanz die Visitenkarte des Beschwerdemanagement erst nach Eingang einer Beschwerde verteilt wird, ist dies in Singen proaktiv bereits bei der Aufnahme der Patienten der Fall.

Die Vertretung des Gesundheitsverbundes im Landkreis Konstanz nimmt die Sachlage offenbar sehr ernst und möchte verloren gegangenes Vertrauen der Patienten zurückgewinnen. Der SÜDKURIER wurde gestern Nachmittag von Führungskräften der kommunalen Einrichtung eingeladen. Die Chefärzte, Abteilungsleiter, Beschwerdemanager, Hygiene- und Sauberkeitsmitarbeiter wollten die Vorwürfe des Patienten nicht abstreiten. Dafür sind sie zu offensichtlich und auch fotografisch festgehalten. Sie wollten einen Einblick in ihre Bemühungen geben, den Zustand zu verbessern. Zunächst ging es in das Zimmer von Jörg Dimmeler, der das Haus zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen hatte. Und siehe da: keine Spinnweben, keine dunklen Flecken, keine toten Fliegen. Die Reinigungskräfte haben mit Verspätung offenbar gute Arbeit geleistet.

55 Mitarbeiter arbeiten im Gesundheitsverbund im Bereich Reinigung, zwei Vorarbeiterinnen kontrollieren die Arbeit. Fest angestellt sind sie alle. Als im Dezember 2012 der Verbund im Landkreis entstand, entschied man sich dafür, nicht mehr mit externen, sondern mit eigenen Kräften im Bereich Sauberkeit und Hygiene zu arbeiten. Die beiden Vorarbeiterinnen legen großen Wert auf die Bemerkung, dass Beschwerden von Jörg Dimmeler nicht bei ihnen ankamen. „Was aber nicht bedeutet, dass es sie nicht gab“, stellte Scander Radsi, als Verbundabteilungsleiter für die Sauberkeit verantwortlich, ausdrücklich fest. Es gehe ihm nicht darum, ob es eine Beschwerde gab oder nicht, „die Sache an sich steht im Vordergrund, das ist das Entscheidende“. Wichtig für ihn sei es nun, in die Zukunft zu schauen: „Wir nehmen das sehr, sehr ernst und werden nun analysieren, was wir besser machen können. Darauf muss unser Fokus liegen.“ Seine Arbeit in den nächsten Tagen und Wochen: „Ich möchte herausfinden, ob das ein Einzelfall war oder ob wir dauerhafte Probleme haben.“

Reinigungskräfte arbeiten unter großem Druck. Ihr Zeitfenster, in dem sie einen Krankenhausflügel reinigen müssen, richtet sich nach der Anzahl der Quadratmeter. „Wenn fünf Stunden vorgesehen sind, die Mitarbeiterin aber sechs Stunden dafür benötigt, dann gibt es eine schriftliche Begründung dafür und die Überstunde wird ausbezahlt“, erklärt Scander Radsi. Für ein Zimmer bleiben im Schnitt rund 20 Minuten. Eine Reinigungskraft verdient im Verbund zwischen zehn und zwölf Euro. „Wir wissen, dass das der Niedriglohnsektor ist“, so Scander Radsi, „aber es existieren in der Wirtschaft Bereiche, in denen noch weniger bezahlt wird.

“ Das Budget der Reinigung nehme Jahr für Jahr zu, „weil die Anforderungen ebenfalls zunehmen“. Auf dem Reinigungswagen, mit dem Mitarbeiterinnen unterwegs sind, sind drei Eimer in drei unterschiedlichen Farben platziert. Jede Farbe steht für einen anderen Bereich des Zimmers. „Mit dem Lappen aus dem gelben Eimer wird das Waschbecken geputzt“, erklärt Saadet Agar, „der rote Eimer ist für den Sanitärbereich, der blaue für Mobiliar im Zimmer wie Tische und Stühle.“ Für den Boden existieren drei verschiedene Mopps, mit denen erst nass, dann trocken geputzt wird. Pro Zimmer benutzen die Mitarbeiterinnen zwischen zwei und vier Mopps. Direkt nach dem Gebrauch werden sie entsorgt oder landen in einem Wäschekorb. Fenster und Lüftung werden alle zwei Wochen gereinigt oder nach Bedarf. Theorie. Im Zimmer von Jörg Dimmeler war dies offensichtlich nicht der Fall. Bei den an der Decke klebenden Fliegen handelte es sich beispielsweise um kleine Tiere, die in dieser Ballung nur im Sommer unterwegs sind. „Wir gehen den Vorwürfen seriös nach und sind dankbar für die Hinweise“, sagt Scander Radsi.

Sauber und hygienisch?

Zwischen Hygiene und Sauberkeit besteht ein entscheidender Unterschied: Ein Fenster kann sauber, aber hygienisch unrein mit Keimen und Bakterien besetzt sein. Sauberkeit ist sichtbar, Hygiene jedoch nicht. „Es gibt jedoch eine Schnittmenge zwischen Hygiene und Sauberkeit“, sagt Markus Dettenkofer, Leiter Krankenhaushygiene im Gesundheitsverbund.



Reinigungskraft Saadet Agar erklärt in einem Video, wie Zimmer gereinigt werden und was sich auf dem Reinigungswagen befindet: