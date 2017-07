Konstanz Konstanzer Jugendtheater geht der Frage nach: Krise? Welche Krise?

Der Jugendclub am Jungen Theater Konstanz beeindruckt in der Spiegelhalle mit dem Stück "Ich krieg die Krise"

Eine Stunde und fünf Minuten wird die Spiegelhalle durcheinandergewirbelt. 23 Jugendliche hüpfen, tanzen, schweigen, streiten, diskutieren. Es geht um die Themen, bei denen es bei der Jugend seit Jahrhunderten geht: Liebeskummer, Ausgrenzung, Zukunftspläne. Das Schuljahr ist beendet, zwei Gruppen machen sich auf den Weg in die großen Ferien. Jede Rolle in einer heterogenen Klassengemeinschaft ist besetzt: der Schönling, der Hau-Drauf, die Pomeranze, der Traum aller Schwiegermütter, die Sorgenträgerin, die Schönheit, die Exotin, der Witze-Erzähler. Jeder findet sich hier wieder.

Was mit gegrillten Würstchen und Hollywood-Träumen beginnt, entwickelt sich in sozialkritische Auseinandersetzungen über die Sinnhaftigkeit des Seins, in politisches Engagement, in die Schärfung des Bewusstseins. Jeder will Held des Alltags sein. Le Pen, der Brexit. Ängste entstehen mit dem Blick auf das, was die Welt erschüttert. "Was, wenn wir Hass auf blaue Augen entwickeln?", fragt ein Mädchen. Homosexuelle und Schwarze werden angemacht. "Auch Sophie Scholl hatte Angst. Es ist unsere Pflicht zu kämpfen. Nicht warten, bis die anderen etwas tun."

Nebel durchzieht die Spiegelhalle, laute Musik dröhnt. "Also, Merkel und der Papst treffen sich", sagt der Witze-Erzähler und wird wie jedes Mal abgewürgt. Für Banalität scheint keine Zeit zu sein, wenn noch kurz die Welt zu retten ist. Doch halt. Sind wir nicht zu jung dafür? Kann die Revolution nicht bis morgen warten? Es sind Ferien. Fifa zocken und Liebe machen. Es gibt so viele Dinge, die man als Heranwachsender lieber machen möchte.

Das einzig Blöde am Stück: Irgendwann ist es vorbei. Wie schnell doch 65 Minuten vergehen können. Die nächsten Termine von "Ich krieg die Krise" in der Spiegelhalle: Donnerstag und Sonntag, jeweils um 20 Uhr.



Regisseur Phillipp Teich berichtet im Video von dem spannenden Projekt: