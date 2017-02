Konstanz Konstanzer Jazz-Gipfel: Die Faszination der Improvisation

Nachwuchsmusiker von vier Konstanzer Schulen zeigen ihr Können. Formiert haben sich die verschiedenen Bands im Rahmen von Workshops. Einer von ihnen wurde von dem Profi-Musiker Johannes Lauer geleitet.

Freitag, 10 Uhr, Wolkensteinsaal. Seit zwei Stunden proben die Schüler des Ellenrieder-, Suso-, und Humboldtgymnasiums und der Geschwister-Scholl-Schule mit Profi-Musiker Johannes Lauer. Sind sie schon müde? "Noch nicht ganz", lacht Musiklehrer Georg Herrenknecht und fügt an: "Wir brauchen sie heute Abend ja noch." Dann steht nämlich eines von mehreren Konzerten an. Just in diesem Moment ist das Stück zu Ende. Stille. "Hey, gut!", stellt Lauer, an die jungen Musiker gerichtet, fest und wendet sich dann gewitzt fordernd dem fast leeren Zuschauerraum zu und meint: "Wie? Kein Applaus?" Sofort klatschen die Lehrer.

Eine kleine Einlage, dann wird es wieder ernst. "Wir müssen noch an der Dynamik arbeiten. Da müssen wir noch mehr Vielfalt hinkriegen", sagt Lauer und spricht einen Schüler direkt an: "Hast Du Bock, noch ein Solo zu spielen? Du kannst auch ins Publikum gehen." "Und auf den Knien herumrutschen", wirft Georg Herrenknecht mit einem Augenzwinkern ein. Die Probe macht Spaß. Auch wenn es keinesfalls ernst zugeht, sind die Jugendlichen im Alter von 11 bis 19 Jahren hochkonzentriert dabei. Johannes Lauer versteht es, mit seiner ruhigen Art die Jungmusiker mit in seine Jazz-Welt zu nehmen, sie zu fordern und zu fördern.

Nach der zweieinhalbstündigen Probe sind die Schüler zu Recht zwar etwas geschafft, aber äußerst vergnügt. "Es macht mir sehr, sehr viel Spaß", sagt die 15-jährige Emilia. Sie ist Klarinettistin und spielt seit sieben Monaten auch noch Saxophon. Der Workshop mit dem Profi-Musiker sei schon etwas ganz anderes. "Ich bin es gewohnt, nach Noten zu spielen. Hier spielt er uns vor, und wir spielen nach Gehör nach", erzählt Emilia. Das ist nicht einfach. Manche Noten wollen sich einfach nicht merken lassen. "Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann schreibt euch die Töne auf die Hand oder den Trichter. Euer Gedächtnis könnt ihr bei Lateinvokabeln trainieren", gibt Johannes Lauer einen wertvollen Tipp.

Den Workshop mit dem Profi-Musiker Lauer genießen alle in vollen Zügen. "Er ist extrem kreativ", wertet der fünfzehnjährige E-Bassist Jonas, der auch Kontrabass spielt. "Auf den ersten Blick ist das hier ungewöhnlich, macht aber echt Spaß", sagt er. Es sei durchaus anspruchsvoll, nicht nach Noten zu spielen. Das Schöne an dieser noch etwas ungewohnten Freiheit aber sei, dass "man sich in die Musik hineinversetzen und sich selber was ausdenken kann", meint Jonas. Die lockere Atmosphäre, die Lauer zu erzeugen versteht, gefällt dem 16-jährigen Schlagzeuger Michael. Er findet es gut, dass die Kunst des Improvisierens vermittelt werde, denn genau das würde oftmals vernachlässigt. Er findet es ein bisschen schade, dass einige sich nicht trauen, ein Solo zu spielen. "Solo spielen und improvisieren, das ist ein essentieller Bestandteil", findet Michael.

"Es ist spannend, was hier passiert – zum Teil mit weitreichenden Folgen", schmunzelt Suso-Musiklehrer Martin Kneer und erläutert: "Manche finden Jazz plötzlich ganz wichtig. Einige Teilnehmer des Jazz-Gipfels sind später sogar beruflich in die Richtung gegangen, andere haben schulübergreifend private Bands gegründet." Über die vielschichtigen Initialzündungen, welche diese außergewöhnliche Kooperation auslöst, freut sich Kneer ebenso wie über das gute Miteinander der Musiklehrer-Kollegen Enikö Driller (Ellenrieder), Jakob Glässer (Humboldt) und Georg Herrenknecht (Geschwister-Scholl-Schule). Alle vier haben nämlich nur eines im Sinn: Die Freude an der Musik zu wecken.

Der Jazz-Gipfel

Er findet zum mittlerweile 12. Mal statt. Die Jazz-Bands der vier beteiligten Schulen – Ellenrieder-, Humboldt-, und Suso-Gymnasium sowie Geschwister-Scholl-Schule – formierten sich im Rahmen von Workshops.Am heutigen Samstag findet um 11 Uhr eine Matinée (Karten 5 Euro) und um 18 Uhr ein weiteres Konzert (Karten 10/8 Euro) im Wolkensteinsaal des Kulturzentrums am Münster (Wessenbergstraße 41/43) statt. (as)