Konstanz Konstanzer Gemeinderat: SPD will Prüfung zu Bodenseforum

Konstanz (rau) Die SPD im Gemeinderat fordert eine vertiefte Untersuchung, wie es zur finanziellen Schieflage beim Bodenseeforum kommen konnte. Die Sozialdemokraten beantragen, dass das Rechnungsprüfungsamt die Vorgänge gesondert prüft, weil "der Betrieb über eine unzureichende wirtschaftliche Steuerung verfüge", so die Stadträte Jan Welsch und Jürgen Ruff. Sie begründen dies mit gravierenden Abweichungen zwischen dem Wirtschaftsplan und dem Ergebnis und der korrigierten Prognose: So muss die Stadt im Jahr 2017 statt der geplanten 0,9 nun bis zu 2,4 Millionen Euro für den Betrieb zuschießen. Das Ergebnis der Sonderprüfung sei auch eine Hilfe für den neuen Geschäftsführer Jochen Lohmar, da sie laut SPD "sämtliche Schwachstellen aufdecken" werde. Die Verabschiedung des korrigierten Wirtschaftsplans, wie ihn das Kommunalrecht fordert, soll laut SPD nicht übers Knie gebrochen werden. Zwischen der Sitzung des Betriebsausschusses Bodenseeforum am Donnerstag, 13. Juli, und der Entscheidung des Gemeinderats solle die Woche bis zur folgenden Sitzung am 20. Juli genutzt werden, statt das Thema wie von der Stadtverwaltung geplant am kommenden Donnerstag innerhalb weniger Stunden zunächst im Ausschuss und dann im Rat zu bearbeiten.