Kreis_Konstanz Konstanzer Firma Exop analysiert Krisenregionen

Die Exop GmbH berät Unternehmen, die in Krisenregionen aktiv sind, über die Sicherheitslage. Sie wehrt sich gegen Vorwürfe der Linken Liste Konstanz, damit aus Kriegen Gewinn zu erzielen. Wirtschaftsförderer Friedhelm Schaal stärkt Exop den Rücken.

In zehn Ländern weltweit, darunter Afghanistan, Syrien, Libyen, Südsudan oder auch Jemen, liegt zurzeit ein extremes Sicherheitsrisiko vor. In 36 weiteren Staaten wie Burundi, Nigeria oder Kenia stuft der sogenannte „Global Risk Map 2017“ des Konstanzer Unternehmens Exop GmbH das Risiko aus politischer, wirtschaftlicher und sicherheitstechnischer Sicht als sehr hoch ein. Und hier kommt die Firma beratend ins Spiel.

Das Unternehmen sei daran interessiert, so Geschäftsführer Sven Weiland, zusammen mit dem Kunden individuell auf ihn abgestimmte Sicherheitskonzepte zu entwickeln: „Bei uns geht es primär darum, Informationen zu sammeln, zu bewerten, zu analysieren und bereitzustellen, um damit präventiv proaktiv dafür zu sorgen, dass es zum Ereignisfall, wie auch immer der aussehen mag, gar nicht erst kommt.“ Dahingehend berate Exop seine Kunden schon vor Reiseantritt in grundlegenden Fragen und spreche Empfehlungen aus, erläutert auch Ellinor Zeino, die seit anderthalb Jahren für Exop arbeitet. Dabei geht es beispielsweise darum, wie der Kunde sich verhalten sollte, um keinen Sicherheitslücken ausgesetzt zu sein, wie das Land infrastrukturell aufgebaut ist oder wie hoch das Risiko terroristischer Anschläge ist.

Deutliche Kritik von der Linken Liste

Dieses Geschäftskonzept findet nicht überall Zuspruch. Anlässlich einer nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung im März 2015 äußerte Anke Schwede (Linke Liste Konstanz) deutliche Kritik. Es ging damals um das Grundstück, auf dem Exop mittlerweile angesiedelt ist. Schwede versandte ein Rundschreiben an die Ratskollegen. Dieses enthielt von der Partei aus verschiedenen Quellen zusammengetragenes Material zur Arbeit des Unternehmens. In dem Schreiben hieß es: „Exop macht seine Geschäfte mit einer zynischen Geschäftsidee: Weltweit nehmen Kriege, Umstürze, Unruhen, Anschläge und ähnliche Unwägbarkeiten zu. Das beschert zwar (nicht nur) der Rüstungsindustrie glänzende Geschäfte, es bringt für Firmenangehörige, die im Auftrag ihrer Unternehmen vor Ort im Einsatz sind, zunehmend auch Gefahren mit sich.“ Und etwas später steht: „Je mehr Not, je mehr Gewalt, je mehr Tote, desto besser für die Gewinne dieses Unternehmens.“

Auch nach knapp zwei Jahren beharrt Anke Schwede auf ihrem Standpunkt. Sie sehe es nach wie vor sehr kritisch, dass Exop in Krisengebieten wie Afghanistan oder Irak tätig ist und durch ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis der Konzerne dort Geschäfte macht, aus der kritischen Situation Gewinne erzielt und gut damit verdient.

Expo: „Für die Rahmenbedingungen dieser Welt sind wir nicht verantwortlich“

Für Exop ist diese Position nicht nachvollziehbar: „Für die Rahmenbedingungen dieser Welt sind wir nicht verantwortlich, sie sind, wie sie sind. Die Welt verändert sich momentan, gerade in den letzten Jahren, in eine sehr negative Richtung, die die Unternehmen aus Deutschland, die wir im Schwerpunkt betreuen, natürlich ganz maßgeblich betrifft. Die Dienstleistungen, die wir erbringen, sorgen letztlich dafür, dass wir das Risiko, dass Menschen Schaden erleiden, reduzieren, das halte ich für keinesfalls verwerflich“, betont Sven Weiland. Außerdem beziehe sich diese Argumentation nur auf ein kleines Teilgebiet ihrer Arbeit: „Der Bezug auf Krieg und Krise ist auch von den Risiken, die wir im Grunde genommen betreuen, ein sehr kleiner Ausschnitt. Meistens geht es um Verkehr, Sturm, Krankheiten und relativ selten um Krieg, Krise, Terror oder Bombenanschläge. Häufig geht es einfach nur darum, dass Mitarbeiter eine Reise ereignislos – in einem geschäftlichen Sinne – absolvieren können.“

Friedhelm Schaal, Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Konstanz, hat sich im Zuge der Umsiedlung der Firma vor knapp zwei Jahren ebenfalls mit der Kritik an Exop befasst. Er hat mit dem Mitbegründer Alexander Sprich diskutiert und das Unternehmen besichtigt. Friedhelm Schaal ist von der Arbeit des Unternehmens überzeugt und kann die Ansichten der Linken Liste nicht teilen: „Ich glaube, dass die Exop einen wichtigen Job macht, der aber in einer schwierigen Welt, die von Konflikten geprägt ist, notwendig ist, um Mitarbeiter, egal woher sie kommen, zu schützen.“

Friedhelm Schaal betont außerdem, dass Exop in einer Stadt, in der der Dienstleistungsanteil über 80 Prozent liegt, mit seinen ungefähr 60 Mitarbeitern eine wichtige Rolle spiele. Das Unternehmen beschäftige in der Regel hervorragend ausgebildete Mitarbeiter, was er als Vorteil für Konstanz empfindet.

Nicht alle Bewerber sind zufrieden

Von seinen Mitarbeitern fordere Exop ein ganz spezielles, international geprägtes Persönlichkeitsprofil, so Ellinor Zeino. Die Politikwissenschaftlerin hat sich unter anderem auf die Beratung und Risikoanalyse von Ländern des Mittleren Ostens und Nordafrikas spezialisiert. Zu den Anforderungen gehörten eine mehrjährige Auslandserfahrung, vor allem in Risikoregionen, sowie gute Sprachkenntnisse, die über Englisch, Französisch und Spanisch hinausgehen. Durch die große Reiseerfahrung bringe jeder Mitarbeiter auch ein Netzwerk an privaten und beruflichen Kontakten mit, die er zur Recherche zur Verfügung stellt.

Manchmal decken sich die Erwartungen eines Bewerbers an Entwicklungsmöglichkeiten nicht mit den Ansprüchen des Unternehmens. Von Diskrepanzen zeugen einige Erfahrungsberichte auf dem Bewertungsportal „Kununu“. Sie stellen Expo zum Teil als Arbeitgeber dar, „von dem man besser die Finger lässt“, wie ein anonymer Bewerter schreibt.

Sven Weiland ist betrübt, dass ihn solch harsche Kritik nicht im direkten Gespräch erreicht. Er hegt die Vermutung, dass es sich aufgrund des Schreibstils bei einigen Beiträgen um denselben unzufriedenen Autor handelt, der dem Unternehmen schaden will: „Was dort natürlich nicht steht, ist, dass viele Mitarbeiter, die bei uns tätig waren, auch über uns einen Einstieg in eine sehr erfolgreiche Karriere gefunden haben.“ Besonders der Schichtdienst werde von vielen unterschätzt, was zu hoher Unzufriedenheit führen könne, so Sven Weiland. Er nehme die Berichte ernst und versuche darauf zu reagieren. Dennoch sei er überzeugt, dass künftige Bewerber diese Erfahrungsberichte relativieren können und glaubt nicht, dass die Bewertungen Auswirkungen auf das Image der Firma haben könnten.



Das Geschäftsmodell

Der Dienstleister Exop GmbH hat es sich nach eigenen Angaben zur Aufgabe gemacht, Unternehmen vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu beraten, die in Hochrisikoregionen Geschäfte abwickeln, neue Standorte aufbauen oder in Projekte investieren wollen. Neben Recherchen über offene Internetquellen, intelligente Software-Programme sowie lokale, schwer zugängliche Quellen führt Exop laut Firmenangaben außerdem bei besonders kritischen Regionen mit ein bis zwei Mitarbeitern gezielt Analysen vor Ort durch, um die Gefährdungslage für das jeweilige Gebiet einzuschätzen.