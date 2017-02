Konstanz Konstanzer Firma Ebeg steht vor dem Aus

Der Konstanzer Hersteller von Beleuchtungssystemen in Zügen ist insolvent. Die Produktion wird vermutlich im Februar eingestellt.

Es sind wohl die letzten Tage der Konstanzer Firma Ebeg. Am 7. November 2016 hat das Unternehmen, das zuletzt etwa 50 Mitarbeiter beschäftigte, Insolvenz angemeldet. Insolvenzverwalter Norbert Wischermann sieht nicht mehr viel Hoffnung für eine Weiterführung des Betriebs. "Wir hatten Kauf-Interessenten gebeten, sich bis zum 13. Januar zu melden. Es hat sich aber kein Käufer gefunden."

Die Firma, die auf die Produktion von Beleuchtung für Züge und S-Bahnen sowie die Herstellung von Deckenverkleidungen spezialisiert ist, wechselte im Jahr 2013 den Besitzer. Dass es rapide abwärts ging mit Ebeg, sei auf einen Managementfehler zurückzuführen, sagt Wischermann. "Ebeg hat einen polnischen Großkunden verloren", sagt Wischermann, die Firma habe 80 Prozent ihrer Umsätze mit diesem Kunden gemacht. Das berge ein hohes Risiko: 80 Prozent seien nicht rasch zu ersetzen.

In einer Mitarbeiterversammlung im November informierte Wischermann die Belegschaft. Der Plan des Insolvenzverwalters lautete, den Betrieb fortzusetzen und die laufenden Aufträge fortzuführen. Parallel dazu bemühte sich Wischermann, einen Käufer zu finden. Allerdings seien keine weiteren Aufträge eingegangen. "Eine Chance wäre ein Käufer gewesen, der so viele Aufträge hat, dass er sie alleine nicht erfüllen kann." Diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Nachdem die Frist verstrichen ist, will Wischermann zwar noch nicht ganz aufgeben. Er geht aber davon aus, dass man die Produktion Mitte Februar einstellen werde. Derzeit liefen Verhandlungen mit Interessenten für das Know-How des Betriebs. Aktuell sind noch 19 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Lohnzahlungen seien durch das Insolvenzausfallgeld der Arbeitsagentur gesichert. Viele Mitarbeiter hätten bereits neue Arbeitsstellen gefunden. Ob alle Verbindlichkeiten beglichen werden können, ist noch unklar. Die Gläubigerversammlung ist am 15. März, bis dahin können Gläubiger ihre Forderungen anmelden.

Großes Bedauern über die Insolvenz äußerte Friedhelm Schaal, Wirtschaftförderer der Stadt, zumal es sich um eine der wenigen verbleibenden Firmen aus dem produzierenden Gewerbe in Konstanz handle; dieser Bereich sei massiv rückläufig: "Das ist bitter, wir hätten an dieser Stelle den Status gern gehalten." Er habe Ebeg als äußerst innovative Firma kennen gelernt, die an der Spitze der Entwicklung stand. Allerdings habe sie auf einem schwierigen Markt agieren müssen. "Der Wettbewerb im Eisenbahngeschäft hat sich jüngst noch verschärft." Bei den Mitarbeitern sei er sehr optimistisch, dass sie bald neue Arbeitsplätze fänden.

