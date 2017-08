vor 4 Stunden Philipp Zieger Konstanz Konstanzer Denkmäler öffnen wieder ihre Türen

Am 10. September geht es beim Tag des offenen Denkmals um Macht und Pracht. Das lässt sich in Konstanz gut etwa am Münster ablesen. Dort, wie auch in weiteren Kirchen, Museum und Privathäusern gibt es Führungen.