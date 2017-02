Konstanz Konstanzer Butzenlauf: Narren stürmen die Stadt

Der Butzenlauf eröffnet die Straßenfasnacht. Hunderte begrüßen in der Konstanzer Altstadt2500 Maskenträger aus 46 Vereinen und Zünften.

Das tagelang angekündigte Sturmwetter war abgeblasen. Bei idealen Fasnachtstemperaturen um die acht Grad entfachten gestern Abend nur die Narren einen Sturm: den Sturm der Begeisterung für den Butzenlauf. Hunderte empfingen in Hochstimmung die 2500 Maskenträger aus 46 Vereinen und Zünften in Konstanz, Allensbach und Reichenau. Am Straßenrand standen die Mäschgerle teilweise in mehreren Reihen, um das Spektakel zu verfolgen.



Auch wenn der Zug durch die Altstadt erst Lücken aufwies, und dann immer wieder stockte, Teilnehmer und Zuschauer ließen sich die gute Laune nicht verderben. Saubachgeister, Hexen und Blätzlebuebe nutzen Wartezeiten, um mit dem Publikum ihre Späße zu treiben, ihnen Perücken zu mopsen oder einfach ein kleines Tänzchen einzulegen.

Für den gebürtigen Konstanzer Günther Stier ist klar: „Ohne Butzenlauf – keine Fasnacht.“ Er habe noch nie einen versäumt. Wie es nach dem Butzenlauf in der Straßenfasnacht für ihn weitergeht, kann er noch nicht sagen: „Ich lasse mich einfach treiben. Ich habe keine Pläne.“ Birgit Trenkelbach glaubt sogar: „Der Butzenlauf ist schöner als der große Umzug am Sonntag.“ Und warum? „Vielleicht, weil es noch der Anfang der Straßenfasnacht ist.“



Wer ein echter Narr in Konstanz ist, der fiebert dem Auftakt der Straßenfasnacht und damit dem Butzenlauf entgegen. So wie Regina Heger, die sich als prächtiges Schweinchen verkleidet hat. Bis kürzlich noch sei sie gar nicht in Fasnachtsstimmung gewesen. Als sie dann aber angefangen habe, an ihrem Häs herumzubasteln und dann auf die Straße ging, sei schlagartig der Fasnachtsfunke übergesprungen.

Treffpunkt für Familien

Das Schaulaufen der maskentragenden Vereine und Zünfte der Region zieht besonders viele Familien an. Der Butzenlauf sei halt einfach etwas kürzer und übersichtlicher als der große Sonntagsumzug, sagen Mütter. Eine, die aus Konstanz kommt, den Butzenlauf aber dennoch erst dieses Jahr das erste Mal erlebt, ist Gaby Holzer, die in einer Gruppe von verkleideten Bienen unterwegs ist.



Vor 30 Jahren zog sie von Konstanz weg, jetzt ist sie wiedergekommen, um endlich eine der Traditionsveranstaltungen dieser Stadt kennenzulernen. Auch andere reisen inzwischen extra für den Butzenlauf an, so wie Joseph aus Lindau. Die Vielfalt der Masken gefalle ihm besonders. Ins Publikum hatten sich auch 50 Laufnarren aus Stockach gemischt, wie Andreas Greis verriet. Sie seien extra mit Bussen angereist, um den Butzenlauf zu erleben.

Wer sich noch nicht so auskennt mit den Konstanzer Gruppen, hat am Obermarkt Gelegenheit, sie alle kennenzulernen. Kurtle Köberlin (Kameler) und Andreas Kaltenbach (Blätzlebuebe) stellen sie auf der Bühne vor, die das Technische Hilfswerk errichtet hat. Die Bühnenfläche sei dieses Jahr größer als in den Vorjahren, sagte Andreas Greis, Präsident der Gemeinschaft der maskentragenden Vereine und Zünfte.



Dieses Jahr musste die Bühne ohne Feuereffekte auskommen, weil die vorgeschriebene geschulte Kraft dafür fehlte. Im kommenden Jahr würden auch wieder feurige Lichtakzente gesetzt. Wobei: Unbedingt notwendig sind diese nicht. In der Menge der Maskentragenden und auch unter den Zuschauern gibt es wahrlich vieles zu sehen. So etwa die jungen Frauen Lina, Jenny und Renate, die sich als Außerirdische mit wild blinkendem Kopfschmuck unters Publikum mischten.

Andreas Greis setzt sich schon seit drei Jahrzehnten für den Butzenlauf ein, seit 26 Jahren als Präsident der Gemeinschaft der maskentragenden Vereine und Zünfte. Er pflegt eine Tradition, deren Wurzeln bis ins Mittelalter reichten.

