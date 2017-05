Konstanz Konstanzer Bürgerbefragung zum Thema Nachhaltigkeit: Ohne Fahrrad geht nichts

Seit fast einem Jahrzehnt befragen die Stadt und die Universität Konstanz die Bürger nach der Einschätzung ihrer Lebensqualität. Jetzt ist der Bericht für das vergangene Jahr zum Schwerpunktthema Nachhaltigkeit bekannt. Alle wichtigen Ergebnisse als interaktive Grafiken.

Zum neunten Mal hat die Stadt zusammen mit der Universität Konstanz die Bürger befragt. Nun liegt der jährlich vom Arbeitsbereich Empirische Sozialforschung unter Leitung von Thomas Hinz erarbeitete Bericht vor. Die Konstanzer Bürgerbefragung beschäftigte sich 2016 mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit – es ging also um eine ökologisch rücksichtsvolle Lebensweise. Stets wird auch die Lebenszufriedenheit mit abgefragt.

Nachhaltiges Verhalten ist weiterhin von großem Stellenwert, wenn es um die Zukunft unseres Planeten geht", sagt Thomas Hinz. Auch wenn derzeit andere Themen, etwa die Zukunft Europas, im Fokus des öffentlichen Interesses stehen. An der reinen Onlinebefragung beteiligten sich im vergangenen Jahr 1868 Menschen, so viele wie nie zuvor. "Der Onlinemodus erleichtert die Wiederholungsbefragung", erklärt Hinz. Allerdings hätten neu eingeladene Bürger auch die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch als Befragung. Die Ergebnisse in der Übersicht:

Fahrradstadt Konstanz? Die Forscher um Thomas Hinz schätzen die Bedeutung des Fahrrads für die Bevölkerung als sehr hoch ein. Neun von zehn Befragten besitzen ein Fahrrad oder ein E-Bike. Entsprechend niedrig ist das Interesse an einem Leihsystem. Im Sommer fährt fast die Hälfte täglich Rad. Das Fahrradnetz wird überwiegend mittel bis gut bewertet. Thomas Hinz: "Die befragten Konstanzer favorisieren außerdem klar den Ausbau von Fahrradstraßen." Nachholbedarf sehen viele noch bei der Verkehrssicherheit, hierzu zählen: gefährliche Kreuzungen oder die Beleuchtung und Breite der Radwege.

Zufriedene Bürger? Die Konstanzer sind nach wie vor überwiegend oder voll mit ihrem Leben zufrieden. Seit der ersten Befragung 2008 fiel der Wert in dieser jedes Mal abgefragten Kategorie nie unter die Marke von 81 Prozent. 2016 waren 34 Prozent voll und 50 Prozent eher zufrieden. "Auffallend ist, dass insbesondere junge und alte Menschen mit ihrem Leben in Konstanz besonders zufrieden sind", so der Bericht in seinem Fazit.



"Unverzichtbar für Kommunalpolitiker"

Thomas Hinz ist Professor für Soziologie an der Universität Konstanz und einer der Autoren des Berichts zur Konstanzer Bürgerbefragung.

Herr Hinz, welches Ergebnis hat Ihr Team am meisten überrascht?

Interessant war, dass bei der Nutzung der Verkehrsmittel das Fahrrad deutlich vor Auto und Bus liegen. Die befragten Konstanzer favorisieren klar den Ausbau von Fahrradstraßen.

Warum haben Sie sich diesmal auf das Thema Nachhaltigkeit konzentriert?

Das Thema ist vielleicht gerade aus den aktuellen Schlagzeilen, die von Migration, Europa und Sicherheit dominiert werden. Mehr über nachhaltiges Verhalten und seine örtlichen Bedingungen zu erfahren, ist jedoch für Kommunalpolitiker unverzichtbar.

Elefant oder Spatz: Wie groß ist der ökologogische Fußabdruck der Konstanzer?

Was ist der Mittelwert von Elefanten- und Spatzenfuß? Im Ernst: Es gibt eine große Spannbreite von nachhaltigem Verhalten. Etwa nimmt die Mehrheit eigene Taschen zum Einkaufen mit, benutzt dafür aber das Auto.