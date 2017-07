Konstanz Konstanzer Buchhändler bekommen das Schulbuch-Geschäft nicht zurück

Das Geld fließt weiter ab aus Konstanz: Obwohl die Stadt dadurch nichts spart, kauft sie die Bücher für Schulkinder über eine europaweite Ausschreibung. Weil er nicht anders geht, wie die Verwaltung betont. Auch bei der Literaturbeschaffung fürs Rathaus sieht sie sich zu Unrecht kritisiert.

Buchhandlungen vor Ort können auch in Zukunft nur mit viel Glück am lukrativen Geschäft mit Schulbüchern teilhaben. Die Stadtverwaltung will nicht von der seit einigen Jahren geübten Praxis abweichen, den rund 350 000 Euro pro Jahr umfassenden Auftrag europaweit auszuschreiben. Damit haben Konstanzer Buchhändler nur eine geringe Chance, einen Teil des Geschäfts abzubekommen, denn das Interesse an den Ausschreibungen wächst laut Stadtverwaltung. Wer die Bücher liefern und dafür die Provision behalten darf, entscheidet oft das Los – denn auch für Mathe-Lehrwerke, Atlanten oder Deutschbücher gilt die gesetzliche Preisbindung.

Als die Politik nochmals umfassend um die Literatur-Anschaffungen für die Verwaltung diskutierte, erklärte Andreas Thöni vom Personal- und Organisationsamt auf eine Anfrage der SPD hin auch die seit 2006 geltende Regelung für die Schulbücher. Zuvor habe die Stadt die Lehrwerke von einer örtlichen, eigens gegründeten Schulbuchhändlergemeinschaft bezogen. "Das war dann nicht mehr zulässig", so Thöni. Er bestätigte, dass andere Kommunen den Auftrag so verteilen, dass jede Schule ihre Bücher selbst kauft und damit unter der Wertgrenze bleibt, die eine EU-Ausschreibung gesetzlich erzwingt. Diese Lösung über Einzelbudgets habe das Rechnungsprüfungsamt 2015 nochmals untersucht, sagte Thöni. Und es riet ihm zufolge ausdrücklich ab. Wenn ein Gesamtpaket aufgeteilt werde, um bestimmte Anbieter zu bevorzugen, könne die Kartellbehörde einschreiten. Damit erteilte er auch einer Forderung von SPD-Stadtrat Jürgen Ruff eine Absage, die Schulbuch-Ausschreibungen zu stückeln und so um die Pflicht zur Ausschreibung herumzukommen.

Damit ist klar, dass weiter ein Großteil der Investitionen in Schulbücher für Konstanzer Kinder nicht in Konstanz bleiben. Zwei bis drei Millionen Euro sind nach Branchenschätzungen bereits abgeflossen. Joachim Söhnen, Inhaber des Bücherschiffs, sagt, er habe sich von mehreren Mitarbeitern trennen müssen. Heinrich Riethmüller von der Osianderschen Buchhandlung sprach von einem "Skandal" und warf der Stadt im Streit um Bücher-Käufe vor, andere Kommunen achteten besser darauf, dass das Geld in der Stadt bleibe.

Das weist der OB entschieden zurück. In der Debatte um die neu ausgeschriebene Literaturverwaltung und den damit verbundenen Abzug von Aufträgen forderte Uli Burchardt die Konstanzer Buchhändler auf, die Zeichen der Zeit zu erkennen und sich an eine zunehmend digitalisierte Zukunft anzupassen. Insbesondere Riethmüllers Aussage, an keinem Osiander-Standort gehe die Stadtverwaltung so mit dem örtlichen Buchhandel um wie in Konstanz, nimmt er nicht hin: In der offiziellen Ratsvorlage heißt es ausdrücklich, das vom lokalen Buchhandel abgekoppelte System sei auch in elf Städten mit Osiander-Filiale im Einsatz.

Burchardt sagte weiter, jeder Anbieter könne sich jederzeit über Ausschreibungen der Stadt informieren: "Es war korrekt und transparent, es hätte jeder Konstanzer Buchhändler teilnehmen können, der diese Dienstleistung anbietet", so der OB. Die Stadt habe die Chance gehabt, zu gleichen oder geringeren Kosten eine bessere Dienstleistung zu bekommen. Das wahrzunehmen, liege auch im Interesse der Steuerzahler. Auf die Frage von Andreas Ellegast (CDU), ob die Wirtschaftsförderung nicht die örtlichen Buchhandlungen hätte informieren können, entgegnete die Verwaltung, dies verstoße gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung.

Dorothee Jacobs-Krahnen gab sich mit den Erklärungen der Verwaltung nicht ganz zufrieden. Sie regte an, Verwaltung und Beschaffung von Literatur zu trennen oder die Ausschreibung kürzer laufen zu lassen als über drei Jahre. Dem entgegnete Thöni, das sei rechtlich schwierig und auch nicht praktikabel, weil nicht ständig ein neues System eingeführt werden könne. Von seinem obersten Chef wurde er demonstrativ in Schutz genommen: "Es kann nicht sein, dass man das als Fehler der Verwaltung im Subtext stehen lässt."

