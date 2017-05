Konstanz Konstanzer Brückenlauf geht in die zweite Runde

Aus einem Schulprojekt soll eine Dauereinrichtung werden: Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr steigt am 14. Mai die zweite Auflage des Konstanzer Brückenlaufs. Der Erlös geht an die Deutsche Kinderkrebsstiftung.

Der Konstanzer Brückenlauf erlebt am 14. Mai seine zweite Auflage. Im vergangenen Jahr hatten Stephan Bacher und zwei Klassenkameradinnen das Spendenprojekt veranstaltet: Es war eine Abschlussarbeit für das einjährige Berufskolleg zur Fachhochschulreife an der Zeppelin-Gewerbeschule. Dieses Mal hat der Litzelstetter ein neues Organisationsteam zusammengestellt. „Das ist letztes Jahr super gelaufen, sodass es schade gewesen wäre, das plattzumachen“, begründet er sein weiteres Engagement.

„Mit Andreas Preisig habe ich einen Arbeitskollegen von der Wasserschutzpolizei als neuen Helfer gefunden“, berichtet er. Mit im Team sind auch die Ehefrauen Jessica Preisig und Daniela Bacher. Während sich letztere eher der Hintergrundarbeit widmet, ist erstere vorne mit dabei. So kümmert sich Jessica Preisig unter anderem ums Marketing. „Ich arbeite in diesem Bereich“, erklärt sie. „Ich werde unter anderem ansprechende Handzettel gestalten.“ Außerdem hält sie die Homepage aktuell. „Da muss ich aber nicht viel machen, da Stephan schon professionell vorgearbeitet hat.“

„Das ist ein tolles Projekt, das man unterstützen muss“, erklärt Andreas Preisig. „Als Stephan mich gefragt hat, habe ich nicht gezögert.“ Auch Ehefrau Jessica ist mit Freude dabei: „Organisieren hat mir schon immer Spaß gemacht“, erzählt sie. „Uns geht es gut, und ich kann damit Menschen helfen, denen es nicht so gut geht.“

Ziel der Organisatoren ist es, die Veranstaltung nach und nach weiterzuentwickeln. Eine Änderung gibt es bereits dieses Mal, kündigt Andreas Preisig an. Statt klassischen Grillguts wie Würstchen werde es Essen geben, das besser zum Fitnessgedanken passe. „Außerdem wollen wir dafür sorgen, dass ein Event-Charakter entsteht“, erläutert Jessica Preisig. „Wir erhoffen uns davon, dass die Leute nach dem Lauf noch eine Weile dableiben.“ Außerdem ist ein Kinderprogramm vorgesehen.

Im vergangenen Jahr lief das Ehepaar Preisig die rund fünf Kilometer mit. „Ich bin keine Sportskanone“, sagt Jessica Preisig. Dies sei auch nicht nötig, denn beim Brückenlauf gehe es nicht um Bestzeiten, denn es gebe keine Zeitnahme. Wer mag, könne die Strecke auch gehend zurücklegen. Vergangenes Jahr sei sogar eine Gruppe dabeigewesen, die einen Bollerwagen zog.

Nach wie vor bleibt das Ziel von Stephan Bacher, 10 000 Euro für ein soziales Projekt zusammenzubekommen. Eine ehrgeizige Vorgabe. Immerhin konnte er nach Abschluss des ersten Laufs mehr als 5000 Euro für ein Trinkwasserprojekt in Afrika an die Unicef übergeben. Dieses Mal gehen alle Spenden und Erlöse nach Abzug der sehr geringen Organisationskosten an die Deutsche Kinderkrebsstiftung, erläutert Bacher. Diese werde die Spenden für das Waldpiratencamp bei Heidelberg verwenden. In diesen Einrichtungen erholen sich erkrankte und genesene Kinder. Neben Spaß in der Natur bei Klettern, Wandern und Kanufahren stehen Gruppenerfahrungen und erlebnispädagogische Inhalte im Vordergrund.

Auf einem Spendenbarometer auf der Internetseite (siehe Infokasten) können sich Interessierte über den aktuellen Stand informieren. Noch seien die Anmeldezahlen zurückhaltend, berichtet Stephan Bacher. Aber erfahrungsgemäß werde sich das in den letzten Wochen davor ändern, sagt er optimistisch.

Die Aktion