Die im April ausgeraubte Boutique öffnet wieder. Täter sind laut Polizei noch auf freiem Fuß

In dem edlen Ladengeschäft am Fischmarkt herrscht noch eine recht unübersichtliche Wuselei. Hier arbeiten Techniker an der Telefonleitung, dort wird die Alarmanlage installiert. Am Freitag muss alles fertig sein. Die elegant-leger gekleideten jungen Damen sortieren die schicke Ware in die Regale ein. Gefaltete Pullover werden glatt gestrichen, Bügel exakt parallel zueinander aufgehängt oder Taschen fast schon kunstvoll drapiert. Hier wird offenbar nichts dem Zufall überlassen. Das liebevolle Einrichten und Vorbereiten auf die Eröffnung am Freitag soll eben auch einen dicken Schlussstrich darstellen unter eine Odyssee, die in der Nacht vom 2. auf den 3. April begann.

Was war geschehen? Der verkaufsoffene Sonntag mit viel Arbeit war beendet, die Mitarbeiterinnen räumten das Geschäft auf und gingen gegen 18.30 Uhr in den Feierabend. "Es war alles wie immer", berichtet Johanna Rothe. "Wir hatten überhaupt kein Vorahnung auf das, was da kommen sollte." Am nächsten Morgen schloss sie um kurz nach neun Uhr auf und wollte die neue Woche in Angriff nehmen. "Ich war absolut schockiert", erinnert sie sich an den Moment, als sie das Gebäude betrat. "Ich wusste nicht, ob ich weinen sollte. Man glaubt das einfach nicht." Alle Regale waren leer geräumt, die Schränke und Tische ebenso.

Besitzerin Barbara Ulmer kam sofort in die Boutique. "Das war ein Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit", erzählt sie. "Es dauerte ein wenig, dann kam der Gedanke: Wir machen sofort wieder auf." Im Laufe der nächsten Tage realisierte sie dann aber: "So ohne Weiteres ist das nicht machbar." Es begann der große Papierkrieg, sie schickte ihre drei Mitarbeiterinnen in einen zweimonatigen, bezahlten Urlaub. Barbara Ulmer musste neue Ware beschaffen, was angesichts ihres Anspruchs von Qualität auf die Schnelle nicht leicht war. Mit Versicherung und Polizei steht sie im Dauerkontakt. "Die Polizei ist wirklich supernett und unbürokratisch", sagt sie. Die Zusammenarbeit mit der Versicherung bezeichnet sie als "eher schleppend". Die Kunden hätten toll reagiert und große Anteilnahme gezeigt. Wie hoch der Schaden ist, kann und will sie nicht beziffern. So oder so muss sie auch Privatvermögen investieren, um die Boutique auf den früheren Stand zu bringen.

Die vier Damen hatten lange Zeit mit den mentalen Auswirkungen des Ereignisses zu kämpfen. Das Verbrechen verfolgte bis in den Schlaf. "Wir haben uns gegenseitig geholfen, uns jeden Tag hier im leeren Laden getroffen und geredet." Die Täter sind noch nicht gefasst. Die Polizei macht zum aktuellen Ermittlungsstand keine Angaben.

Die Polizeimeldung

Die Polizei schrieb am 3. April: "Durch Aufbrechen der Eingangstür haben sich Unbekannte in der Nacht zum Montag Zutritt zu einem Bekleidungsgeschäft am Fischmarkt verschafft und nahezu den gesamten Warenbestand an Bekleidung, Schuhen und Accessoires im sechsstelligen Wert entwendet. Es handelt sich um die neu angelieferte Frühjahrskollektion unterschiedlicher Marken. Zum Abtransport dürften die Täter einen Lieferwagen benutzt haben. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 07531/995-0."