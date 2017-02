Konstanzer Bio-Lieferdienst Vida stellt Insolvenzantrag

Als Grund für die Zahlungsschwierigkeiten wird ein Umsatzeinbruch durch die Schweizer Zollbarrieren genannt. Das Catering-Geschäft und die Vida-Stores in Konstanz, Ravensburg und Freiburg laufen weiter

Konstanz – Regional, saisonal, bio und handgemacht: So lautete das Konzept von Vida. Was als kleine Idee in einer Konstanzer Küche begann, entwickelte sich schnell zu einem Unternehmen mit vielen Fans: Firmenmitarbeiter, Studenten oder Selbstständige bestellten regelmäßig bei dem Bio-Lieferdienst ihr Mittagessen. Vida wuchs, eröffnete Filialen in Ravensburg und Freiburg. Nach der ersten Erfolgsbilanz jetzt die Ernüchterung: Die Vida GmbH meldet Insolvenz an. Das berichtet die Rechtsanwältin und Insolvenverwalterin Simone Kaldenbach.

Die Produktion, der Liefer- und Cateringservice sowie die drei kleinen Restaurants laufen unverändert weiter, betont sie. Ursache für die Zahlungsschwierigkeiten sei zum einen der Umsatzeinbruch im Liefergeschäft gewesen, bedingt durch ein altbekanntes Problem, das viele Lieferdienste in der Grenzregion betrifft und einst im sogenannten "Pizzastreit" eskalierte: Deutsche Unternehmen müssen ihre Essenslieferung seit Januar 2015 wieder ordnungsgemäß am Zoll anmelden. "Leider gibt es aus der Schweiz momentan keine Signale zur schnellen Veränderung der Sachlage", bemerkt Christian Wulf, Pressesprecher der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee. "Wir konnten erreichen, dass das Anliegen bei unseren Nachbarn weiterhin als Grundsatzfrage zur Optimierung der Zollverfahren auf der Agenda steht und werden uns auch in Zukunft für eine Verbesserung einsetzen", ergänzt Wulf. Früher hatte es einen geduldeten, kleinen Lieferdienst-Grenzverkehr gegeben.

Der Hauptzielkunde sei zwar immer in Konstanz gewesen, betont der Vida-Geschäftsführer Torben Götz, der das Unternehmen 2013 mitgründete. Aber auch diesseits der Grenze war es schwierig. Schon im September vergangenen Jahres vermeldete Vida per Newsletter: "In der Vergangenheit ist es uns nicht gelungen, in der Kostenstruktur von hochwertigen Biozutaten, biologisch abbaubaren Verpackungen und einer klimaneutrale Zustellung zu einem akzeptablen Preis auf Zuruf nach Hause oder ins Büro zu liefern und gleichzeitig rentabel zu wirtschaften." Vida richtete daraufhin feste Treffpunkte ein, an denen Sammelbestellungen abgeholt werden konnten. Durch die Umsatzeinbußen habe eine Ende Januar fällige Ablösesumme für die Einrichtung der Freiburger Filiale nicht wie geplant aufgebracht werden können. Zudem habe sich ein potenzieller Finanzierer dieser Summe kurzfristig zurückgezogen.

Das Unternehmen beschäftigt 24 Mitarbeiter, die bis Ende März über das Insolvenzgeld abgesichert seien. Eine Kündigung musste Torben Götz noch nicht aussprechen. Er hofft jetzt auf einen Investor. Interessenten, die sich einen Einstieg in das Unternehmen vorstellen könnten, gebe es bereits, berichtet die Insolvenzverwalterin. Sie sei zuversichtlich, dass die Firma nachhaltig saniert werden könne. "Das ist definitiv nicht das Ende", ergänzt Torben Götz. "Es war eine tolle Reise bis hierher, mit vielen tollen Menschen, die uns unterstützt haben. Wir würden gerne weitermachen."