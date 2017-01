Konstanz Konstanzer Band Dramagold: Nach 21 Jahren zurück in den Charts

Die Konstanzer Band Dramagold hat ihr Album "Die Heiligsprechung des Alltags", das sie in den 90er-Jahren zusammen mit Element of Crime-Sänger Sven Regener aufgenommen hat, wiederveröffentlicht – und es gleich in die Download-Charts geschafft.

Dramagold sind zurück. Zumindest in den Hitlisten. Die einstige Konstanzer Band hat ihr Debütalbum "Die Heiligsprechung des Alltags" nach 21 Jahren wiederveröffentlicht – und die Digitalversion zum Herunterladen hat es gleich in die Download-Charts geschafft. Platz 98 bei den meistverkauften Download-Alben bei Amazon und Platz 3 bei den Neu-Einsteigern. "Es macht uns eine Riesenfreude, dass 'Die Heiligsprechung...' quasi ein zweites Mal das Licht der Öffentlichkeit erblickt und zugänglich wird", sagt Peter Vuk, früher Sänger und Bassist der Band.

Das Album haben die Pop-Melancholiker – in damaliger Besetzung mit Rolf Gentner, Tom Vuk, Peter Vuk, Mike Lindauer und Michael Och – zusammen mit Element of Crime-Sänger Sven Regener im Berliner Vielklang Studio aufgenommen. Zwölf Lieder erzählen intime Geschichten in klassischer Besetzung vom Frühlingsjahrmarkt hinterm Haus oder von einem Schwan, der von den Blicken der Einsamen am Bodensee-Ufer verfolgt wird. Geprägt sind die Melodien von Chanson und Folklore, von Balkan-Ethno und Polka-Rock, anglo-amerikanischer Rock- und Popmusik. "Wir bekamen immer wieder Feedback, dass viele Fans von damals die CD noch sehr gerne hören und ihnen die Musik und die Texte viel bedeuten", erklärt Peter Vuk. Als dann das ehemalige Label Deshima den Vorschlag machte, das Album digital neu zu veröffentlichen, habe der Band die Idee sehr gefallen.

Dramagold formierten sich in den 90er-Jahren aus der Gruppe Bellybutton & The Knockwells. Nach dem Erfolg ihres ersten Albums tourten sie durch die USA und Litauen. "Höhepunkte waren ausverkaufte Konzertsäle im sagenumwobenen Samarkand und in Taschkent sowie die erste Konzertreise nach Litauen 1996", sagt Vuk. Fünf Jahre nach dem Debütalbum erschien das zweite Album "Flieger". Bis 2013 blieb die Band in wechselnder Besetzung aktiv – bis 2013 Rolf Gentner starb. Ob sich die Fans in Zukunft noch auf neues Material der Band freuen können? "Nicht in dieser Formation", sagt Peter Vuk.