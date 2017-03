Konstanz Konstanzer Altstadt: Stolpern statt bummeln in der Fußgängerzone - Mit Video

Eine Konstanzerin klagt über den Bodenbelag der Fußgängerzone. Ihre hohen Absätze bleiben in den Fugen der Pflastersteine hängen. Stadt sieht keine Probleme, Lago möchte nachbessern.

Jutta Förster-Schmidt bezeichnet sich selbst gerne als modebewusste Frau, die viel Wert auf eine schicke Garderobe legt. Grundsätzlich gehören High Heels, also Stöckelschuhe zu ihrer Ausstattung – egal, ob beim Shopping in den Boutiquen, beim gemütlichen Stadtbummel oder auf dem Weg zur Arbeit. Dabei jedoch hat sie nach eigener Aussage immer weniger Freude. Der Grund: Die nicht überall verschlossenen Fugen zwischen den Pflastersteinen in der Innenstadt, die sie als Stolperfallen bezeichnet.

Lago-Vorplatz. Jutta Förster-Schmidt setzt sich in Bewegung. "Für Frauen mit hohen Absätzen ist es ein Unding, hier zu gehen", sagt sie. "Wenn ich weiß, dass ich hierher komme, muss ich mir immer genau überlegen, welche Schuhe ich anziehe." Die Fallgefahr sei sehr hoch und das Schlendern sei stets mit Schmerzen verbunden. "Sehen Sie hier: Die Pflastersteine sind nicht miteinander verbunden, so dass ich mit Absätzen dazwischen hängenbleibe." Zum Beweis geht sie einige Meter, ohne auf die Schuhe zu achten. Bei jedem zweiten Schritt bleibt die 55-Jährige in der Tat hängen. "Da kann man sich schnell den Knöchel brechen", sagt sie. Ihr Wunsch: "Die Verantworlichen können doch die Fugen mit Zement ausfüllen, wo es woanders auch möglich ist."

An dieser Stelle ist das Lago verantwortlich für den Belag. Center-Manager Peter Herrmann ließ auf SÜDKURIER-Nachfrage und nach Rücksprache mit den zuständigen Kollegen von der Haustechnik durch Pressesprecherin Heike Thissen ausrichten: "Das Thema kam in den vergangenen dreizehn Jahren im Lago noch nie zur Sprache. Weder haben Peter Herrmann oder andere Mitarbeiter jemals eine Frau in Stöckelschuhen straucheln sehen, noch hat sich jemals jemand im Center-Management gemeldet, der sich über den Belag auf dem Lago-Vorplatz beschwert hätte oder gar wegen der Fugen gestolpert wäre." Das Lago käme seiner Verkehrssicherungspflicht nach und ließe die Fugen des Standardpflasters auf dem Vorplatz jedes Jahr neu versanden. Außerdem würde die Haustechnik akribisch darauf achten, dass hier keine Stolperfallen entstehen. Heike Thissen: "Wie jedes Frühjahr steht die Neu-Verfugung auf dem Lago-Vorplatz unmittelbar bevor. Dann kann dabei besonderes Augenmerk auf die genannte Stelle gelegt werden."

Es geht weiter durch die Stadt. Bahnhofstraße. "Hier sowie in der Sigismundstraße und am Schnetztor ist es ganz schlimm", sagt Jutta Förster-Schmidt. Zaghaft bewegt sie sich vom verkehrsberuhigten Bereich vor dem Bahnhof in Richtung Bahnhofstraße. "Jetzt bekomme ich schon langsam Angst", sagt sie. "Ich muss ständig auf meine Füße gucken und höllisch aufpassen. Die Straße wurde ja neu gemacht, aber leider wurden nur die Interessen der Männer berücksichtigt, für Frauen mit High Heels ein Unding", erzählt sie und kommt schon ins Straucheln: "Sehen Sie, schon hänge ich fest."

Konstanz sei zwar eine mittlalterliche Stadt, "doch solche gibt es auch in der Schweiz und dort müssen Frauen keine mittelalterliche Holzpantoffel anziehen, um gefahrenfrei gehen zu können. In der Schweiz gibt es fast immer einen Streifen für Frauen mit High Heels oder für Menschen mit Gehbehinderung". Regelmäßig müsse sie umgeknickte Absätze erneuern, "das kostet jedes Mal zwischen 20 und 30 Euro".

Rathaussprecher Walter Rügert sagt dazu: "Grundsätzlich gilt, dass ein gepflasterter Straßenbelag ein Element der Stadtgestaltung ist. Historische Stadtkerne haben wegen eines historischen Natursteinbelags unregelmäßigere Steinformate als industriell gefertigtes Pflaster, also Betonpflastersteine. Heute verwenden wir in der Regel allerdings auch industriell geschnittene Natursteine, die eine relativ hohe Formatgenauigkeit besitzen."

Die Fugen zwischen den Pflastersteinen sind laut Aussagen von Rathaussprecher Walter Rügert in der Regel komplett verfüllt. Ein Verlust des Fugenmaterials erfolgt allerdings durch Reinigung und Witterung – diese Fugen sind daher in regelmäßigen Abständen nachzuverfüllen, was Aufgabe der Technischen Betriebe ist. Das Thema der Versickerung spielt laut Walter Rügert nur eine sehr untergeordnete Rolle und ist als positiver Nebeneffekt zu verbuchen. In den Fußgängerzonen verbaut die Stadt kein Dränpflaster. Rügert: "Der Fall eines Knöchelbruchs infolge einer zu tiefen Fuge ist uns bislang in Konstanz nicht bekannt."

Jutta Förster-Schmidt erhofft sich ein Umdenken bei den Verantwortlichen: "Ich würde ja nie jemanden verklagen, wenn ich mir den Knöchel breche", sagt sie. "Aber es wäre schön, wenn wir Frauen einfacher durch das wunderschöne Konstanz schlendern könnten."

Pflastersteine

Eine Richtlinie bezüglich der Fugenbreiten im Pflasterbelag gibt es laut Angaben der Stadt Konstanz nicht, wohl aber verschiedene Verlegerichtlinien. So können Fugen zum Beispiel als tragendes Element mit einem gröberen Spaltmaß oder aber auch mit einem sehr geringen Spaltmaß ausgebildet werden – dies hängt von der jeweiligen Anforderung des Pflasterbelags ab. Auch kann Pflaster gebunden, also in einem Betonbett, oder auch ungebunden, also in einem Splittbett, verlegt werden. In der Regel verlegt die Stadt Konstanz die Pflasterbeläge ungebunden – diese Verlegerart hat bei späteren Aufgrabungen einen deutlichen Vorteil. Die Pflasterdecke bleibt wasserdurchlässig. Hier kann der Fugenstoff aus der Fuge gewaschen oder ausgekehrt werden. Als Folge können die Steine ihren Halt verlieren.