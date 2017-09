Konstanz Konstanz war ein guter Gastgeber der Special Olympics

Von der Öffentlichkeit so gut wie unbeachtet fanden erstmals Wettbewerbe im Rahmen der Special Olympics in Konstanz statt.

Zwei Tage lang war das Schänzle der baden-württembergische Austragungsort für Leichtathletik-Wettbewerbe und für das Einzelturnier der Tischtennisspieler. Geistig behinderte Menschen kämpften zum Teil mit Nichtbehinderten um Medaillen.

Sascha Lang aus Nürtingen durfte sich über die Goldmedaille im Weitsprung freuen. „Sonst stehe nicht allein auf dem Treppchen“, berichtete der hochgradig schwerhörige Mann. Trotzdem wirkte er sehr glücklich über seinen Erfolg. „Ich will mich auspowern. Ich habe schon an deutschen Meisterschaften teilgenommen. Ich möchte mich mit anderen messen und bin in diesem Moment sehr ehrgeizig“, erläuterte er seine Motivation.

Melanie Pöschel aus Amt und Limmattal in der Schweiz leidet an Epilepsie, was auch zu einer Lernbehinderung führt. „Seit Klein auf mache ich Sport. Ich fliege gerne und renne gerne“, erzählte sie. Daher nimmt sie an Weitsprungwettbewerben und an 100-Meter-Läufen teil. „Sport war schon immer mein halbes Leben. Ich nehme an Wettkämpfen teil um zu gewinnen aber auch um mal zu verlieren. Ich will keine bestimmte Meisterschaft gewinnen, aber noch weiter springen und viel lernen. Außerdem möchte ich zu größere Anlässen (Veranstaltungen) gehen“, ergänzte sie.

Hanna Diem aus Basel treibt seit ihrer Kindheit viel Sport. „Tischtennis habe ich schon immer gespielt, weil mich die Schnelligkeit fasziniert hat“, erzählte sie. Von Geburt sind ihre Bewegungen durch eine halbseitige Lähmung beeinträchtigt. „Ich würde gerne öfter trainieren. Vielleicht gehe ich deswegen noch in einen anderen Club. Außerdem würde ich gerne mehr als nur zwei Turniere im Jahr besuchen“, erklärte sie.

Andreas Hofmann von der katholischen Landjugend Ostallgäu trat als Nichtbehinderter in der Staffel über 4 Mal 100-Meter Unified an. In Unified-Teams kämpfen Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam um Medaillen. „Ich mache mit, weil mein großer Bruder schon dabei war. Ich spiele sonst Fußball. Ausdauer habe ich nicht so, aber ich bin schnell. Eine coole Aktion“, erzählte er.

Die Landjugend und die Lebenshilfe Ostallgäu schickten vier Staffelmannschaften ins Rennen. Sven Helfer von der Lebenshilfe nahm an allen Läufen über 100 Meter und 400 Meter teil. „Wir haben ein starkes Laufteam und trainieren sehr fleißig. Ich freue mich wenn meine Fans da sind“, sagte er stolz. Rebecca Weiss, ebenfalls von der Lebenshilfe, ist sonst Langstreckenläuferin über 1500 Meter und 800 Meter. Hier hatte sie sich der Sprint-Staffel angeschlossen. „Im Winter mach ich auch Schneeschuhlaufen. Da habe ich schon Goldmedaillen gewonnen“, berichtete sie. „Das ist Sportinklusion in hervorragender Art“, sagte Oswald Ammon, Behindertenbeauftragter für den Landkreis Konstanz, über die Special Olympics. Stolz ist er darauf, dass die ersten neun Plätze mit Medaillen und Plaketten ausgezeichnet werden.

„Die Athleten wollen etwas mit nach Hause nehmen und an die Wand pinnen“, erklärte er. Bernhard Schnabl, Vorsitzender des TTC Grün-Weiß Konstanz, organisierte das Tischtennisturnier mit. „Die Schiedsrichter sind etwa bei den Aufschlagsregeln nachsichtiger. Hier wird nicht nach Sätzen, sondern nach Zeit gespielt“, berichtete er. „Mit so einer Veranstaltung holen wir die Athleten aus ihrem gewohnten Rahmen heraus“, erläuterte der baden-württembergische Verbandsjugendleiter Luca Wernert. „Die Special Olympics zeigen: da geht noch viel mehr“, erklärte Sozialbürgermeister Andreas Osner. „Hier werden Berichte in wirklich einfacher Sprache verfasst. Das könnte ein Vorbild in der Verwaltung sein, für unsere Bescheide und Presseberichte“, sagte er nachdenklich.

Special Olympics

Special Olympics ist eine Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung. "Gemeinsam stark" lautet ihr Motto. Unter der Bezeichnung Bodensee Games fanden die Wettkämpfe erstmals statt. Austragungsorte waren neben Konstanz Sankt Gallen, Bludenz, Bregenz und Vaduz. In Konstanz fanden sich Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Bayern und der Schweiz ein. Auf dem Schänzle-Areal kämpften die Teilnehmer um Medaillen in der Leichtathletik und im Tischtennis. (nea)