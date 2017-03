Konstanz Konstanz und Kreuzlingen lassen Kunstnacht wieder aufleben

Bildende Kunst, experimentelle Musik und Kurzfilme: Konstanz und Kreuzlingen laden zur Kunstnacht ein. Diese hatte es seit drei Jahren nicht mehr gegeben.

Ein Spiegelteppich am Hauptzoll, Video und Klanginstallationen auf dem Boulevard in Kreuzlingen, die Akustik von Friedrichshafen im Rathaushof von Konstanz und Spraykunst an der Schänzlebrücke: Mit einem umfangreichen Programm kehrt nach drei Jahren Pause die Kunstnacht der Städte Konstanz und Kreuzlingen wieder. Sie bietet im Verbund mit Galerien, Museen, der Universität, dem Bodenseeforum, dem Neuwerk und dem Zebra-Kino am Samstag, 8. April, zwischen 18 und 24 Uhr Vernissagen, Führungen, Künstlergespräche, Freiluftaktionen, Kurzfilme sowie ein Abschlusskonzert. Die Federführung liegt beim Kulturbüro Konstanz. In der Kunstnacht weisen beleuchtete, rote Riesenluftballons auf die Stationen der Kunstnacht hin. Ein Shuttlebus verbindet sie.

Nach drei Jahren Pause habe das Konstanzer Kulturbüro die Initiative zur Wiederbelebung der im Jahr 2001 begründeten, grenzüberschreitenden Kunstnacht ergriffen, sagt die Leiterin Sarah Müssig auf Nachfragen. Zuletzt sei die Kunstnacht von Privatpersonen organisiert worden, die mit dem hohen Planungsaufwand kämpften. Nach drei Jahren Pause ziehen nun Konstanz und Kreuzlingen für die Kunstnacht an einem Strang. Die Galerien steuern Teilnehmerbeiträge bei, die Stadt Konstanz einen Zuschuss von 26 500 Euro. Zusammen mit dem Förderbeitrag der Stadt Kreuzlingen sowie Sponsorengeldern und Eintrittsgeldern könne die Kunstnacht mit einem Budget von 44 000 Euro rechnen, sagt Müssig. Ziel sei es, verschiedene Spielarten der Kunst für möglichst viele erlebbar zu machen. "Kunst soll an diesem Abend ein Thema im ganzen Stadtraum sein."

Für Bürger ist die Kunstnacht dank der Fördergelder günstig zu haben. Für fünf Euro oder sechs Franken können sie 19 Stationen aufsuchen und dazu kostenfrei einen Shuttlebus nutzen oder die Linie 4/13, mit der die Galerie Bagnato in Oberdorf zu erreichen ist. Lisa Braun, Projektkoordinatorin aus dem Kulturbüro, hofft auf mindestens 1000 Gäste. 3000 Buttons für die Kunstnacht liegen in den Bussen und den teilnehmenden Galerien bereit. Erstmals wird der Hauptzoll in der Kreuzlinger Straße selbst eine Kunststätte sein. Hier hängt ein Vorhang mit gold-glänzender Fläche, in der sich die Umgebung verzerrt spiegelt. Wie alle Kunstprojekte in dieser Nacht steht auch dieses unter dem Thema Wasser. Die Künstlerin Johanna Nocke nennt ihre optische Barriere an der Grenze "Wasserfronten".

Das Werk von Felix Kiessling am Münsterplatz hat direkt mit 2,5 Litern Wasser aus dem Seerhein zu tun. Er präsentiert es in einer Glasröhre, zusammen mit einer ins Bild gesetzten Hochrechnung, wie die Wasserentnahme vor Ort den weltweiten Wasserspiegel senkt. Unter der Federführung der Kunstkommission der Stadt Kreuzlingen und des Kunstraums Kreuzlingen verwandelt sich die Hauptstraße von Kreuzlingen in einen "Boulev'art", also in einen Boulevard voller Kunst. Hier sind beleuchtete Polyester-Skulpturen zu sehen, Wasserklänge und Videoinstallationen zu erleben. Die Universität Konstanz zeigt bei Führungen während der Kunstnacht ihre Kunst am Bau. Über die Kunstnacht hinaus haben Schilder des Künstlers Matthias Berthold Bestand. Zwölf dieser Wegweiser fordern in Konstanz und Kreuzlingen zu außergewöhnlichen Handlungen auf. So heißt es auf einem Schild etwa: "Essen Sie den Nebel."



19 Stationen mit Kunst, experimenteller Musik und Kurzfilmen

Samstag, 8. April, von 18 bis 24 Uhr. Der Eintrittsbutton: Er ist in den beteiligten Galerien und Museen zu bekommen, ebenso im Shuttlebus.

Die Beteiligten in Kreuzlingen: Boulev'art (Hauptstraße), Kunstraum (Bodanstrasse 7a), Museum Rosenegg (Bärenstraße 6), Seemuseum (Seeweg 3), Begegnungszentrum Das Trösch (Hauptstraße 42).

Boulev'art (Hauptstraße), Kunstraum (Bodanstrasse 7a), Museum Rosenegg (Bärenstraße 6), Seemuseum (Seeweg 3), Begegnungszentrum Das Trösch (Hauptstraße 42). Filme und Konzert: Zur Kunstnacht bietet das Zebra-Kino in Konstanz ein Kurzfilm-Programm, Kurzfilme zeigt auch in Kreuzlingen das Begegnungszentrum Trösch. Das Programm ist in Zusammenarbeit mit John Canciani entstanden, dem künstlerischen Leiter der internationalen Kurzfilmtage Winterthur. Um 23 Uhr ist im Trösch ein Konzert des Künstler- und Musikerkollektivs Krautfass 3000 zu hören. (rin)

Mehr Informationen im Internet: www.kunstnacht.de