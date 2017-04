Konstanz Konstanz trauert um Gemüsegärtner Ernst Schächtle

Er war einer der prägenden Köpfe im alten Paradies. Der Gemüsegärtner Ernst Schächtle ist im 94. Lebensjahr gestorben.

Ernst Schächtle war eine der zentralen Figuren im sozialen Gefüge des alten Paradieses – eine Vertrauensperson, vielfach engagiert. Er war einer, der überzeugen und aus dem Stegreif bewegende Reden halten konnte. Er war einer, der keinen Termin brauchte, auch wenn er den OB sprechen wollte, wie sich Sohn Axel Schächtle erinnert. Sein Vater habe es mit Charme und Geschick immer geschafft, seine Anliegen vorzubringen. Ernst Schächtle war viele Jahre lang Vorsitzender des Ortsbauernvereins Paradies, Vorstandsmitglied des Verbands der Thurgauer Gemüseproduzenten und hatte Ehrenämter bei anderen Gruppierungen. So gehörte er etwa der Harmonie und Kamelia Paradies an und war 82 Jahre lang organisiertes Mitglied im Schießsport.

Der junge Schächtle wuchs mit drei Geschwistern in Nachbarschaft zum alten Schützenhaus im Paradies auf. Seine Sehnsucht, beim Verein Paradies 08 zum Sportgewehr greifen zu dürfen, war groß. Als er zwölf Jahre alt war, erlaubte ihm dies der Vater. Der junge Schächtle zeigte großes Talent. Er brachte erste Auszeichnungen nach Hause. 1952 stand er in der Auswahl der Olympiamannschaft für die Spiele in Helsinki. Doch nicht nur sportlich bereicherte er den Schießsport. Lange Zeit gestaltete er auch als Funktionär die Geschicke der Schützengesellschaft der Stadt Konstanz mit, in der der Paradieser Verein aufgegangen war. Ernst Schächtle war dort erster und zweiter Schützenmeister, im Ehrenrat und Ehrenmitglied.

Ernst Schächtle war gelernter Gemüsegärtner. Seine Lehre hatte er auf der Reichnau absolviert. Er hatte Wissen erworben, das ihm später half, als ihn der Krieg nach Russland verschlagen hatte. Mit gerade 18 Jahren wurde er zum Kriegsdienst eingezogen. Er wurde Meldereiter an der Front und geriet in russische Kriegsgefangenschaft. Im Lager dort gründete er eine Gärtnerei zur besseren Versorgung der Kameraden und legte ein Moor trocken. Er ließ kommunistische Kaderschulungen über sich ergehen und wurde 1946 aus der Gefangenschaft entlassen.

1955 heiratete er und übenahm den Betrieb seiner Eltern mit Feldern im Paradies und im Tägermoos. Er gehörte in den 60er- und 70er-Jahren zu den treibenden Kräften für neue Vertriebswege sowie für die Entwässerung und Neuordnung von Feldern. In den 70er-Jahren musste er sein Elternhaus aufgeben. Es stand der Trassenführung für den Bau der B 33 neu im Wege. Ernst Schächtle zog ins Tägermoos um, baute dort ein neues Wohnhaus und einen neuen Betrieb auf. Davor musste er einige bürokratische Hürden zwischen Bonn und Bern überwinden. Mit seiner Frau Gerda hatte er drei Kinder. Seinen beiden Söhnen übergab er den Betrieb, als diese 20 und 22 Jahre alt waren. Nur die Sparte des Klein- und Privathandels blieb bis ins 85. Lebensjahr das Steckenpferd von Ernst Schächtle.