Konstanz Konstanz steht drei Tage lang Kopf

Die Stadt richtet Mitte Juli Landeskinderturnfest aus. 4400 junge Sportler aus Baden zeigen dann ihr Können.

Drei Tage lang wird Konstanz zum Zentrum der Bewegung: Die Stadt richtet vom 14. bis 16. Juli das Landeskinderturnfest aus, die landesweit größte Breitensportveranstaltung. 4400 junge Gäste aus badischen Turnvereinen reisen für dieses Spektakel an den Bodensee, weitere 1000 Konstanzer Schüler haben sich für einen sportlichen Schulaktionstag angemeldet. Bürgermeister Andreas Osner gerät angesichts dieser Zahlen ins Schwärmen: "Solche Großereignisse bieten für uns die Gelegenheit, das gesellschaftliche Netzwerk punktuell an einem Ende zusammenzuziehen, so dass in diesem Fall die Sportler an einem Strang ziehen und zusammenrücken. Das Landeskinderturnfest verpasst der Stadt erneut einen Energieschub, so wie bei der Karate-Europameisterschaft 2013 oder den Tagen der Chor- und Orchestermusik im März dieses Jahres." Das so oft floskelhaft bemühte bürgerschaftliche Engagement fülle sich bei solchen Veranstaltungen mit Leben. "Wenn alles läuft wie am Schnürchen, bekomme ich immer Gänsehaut", bekennt Osner.

Patrick Glatt, stellvertretender Sportamtsleiter, tut seit vielen Monaten alles dafür, dass es wie am Schnürchen läuft. Er und sein Chef Frank Schädler stecken viel Arbeit in die Organisation des Landeskinderturnfests. "Ein großes Lob an das professionell arbeitende Sportamt", sagt Andreas Osner anerkennend. "Die Mitarbeiter bringen mal eben 500 Helfer in Bewegung.

" Patrick Glatt gibt das Lob weiter an die Ehrenamtlichen selbst: "Es ist faszinierend zu sehen, wie alles ineinandergreift und sich auch Vereine beteiligen, die keine Turnabteilung haben." So helfen unter anderem die Fahnenschwinger der Niederburg mit, Gewichtheber übernehmen Nachtwachen in den Quartieren, die Handballer der HSG sind genauso im Einsatz wie die Sparta-Schwimmer. Außerdem hat Ute Munz, stellvertretende Vorsitzende des Stadtsportverbands, rund 60 Bürger ohne Vereinsbindung aktiviert. Sie selbst ist für den reibungslosen Ablauf rund um die größte Schlafstätte verantwortlich: 1100 Kinder werden in der Zeppelin-Gewerbeschule und der benachbarten Gebhardschule übernachten. "Das ist eine große Herausforderung, aber wir sind guter Dinge", sagt Ute Munz. Dann räumt sie ein: "Eine gewisse Spannung spüren wir aber auch, denn es kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren."

Soweit möglich, haben die Organisatoren aber an alles gedacht: Sicherheits- und Lärmkonzept, Müllentsorgung, Reinigung. "Wir mussten vorher mit der Feuerwehr jedes einzelne Klassenzimmer begehen, in dem Kinder übernachten werden", erzählt Patrick Glatt. Zu Schlafstätten werden das Ellenrieder-, Humboldt- und Suso-Gymnasium, die Geschwister-Scholl-Schule, das Theo, die Gebhardschule sowie die Wessenberg- und Zeppelin-Gewerbeschule in Trägerschaft des Landkreises Konstanz. "Die Schulhausmeister freuen sich schon, weil sie hoffen, dass die Gebäude hinterher sauberer sind als jetzt", schmunzelt Patrick Glatt. Das Sportamt hat die Schlaf- und Sportstätten so in der Stadt verteilt, dass alles gut zu erreichen ist und die Gäste dabei noch einen Blick auf Konstanz und den Bodensee werfen können. Für den Fall, dass die Kinder auch mal ins Wasser springen wollen, steht die DLRG bereit. "Das wird ein wunderbares Ereignis, jede Minute Aufwand lohnt sich. Nun hoffen wir, dass so viele Konstanzer wie möglich die Wettkämpfe verfolgen und bei den Shows zugucken", wünscht sich Patrick Glatt.

Auch für die Verpflegung ist gesorgt: Die Wollmatinger Halle verwandelt sich für drei Tage in eine Großküche. Ein Catering-Unternehmen aus Bruchsal bei Karlsruhe ist zum achten Mal bei einem Turnfest dabei. "Die Firma backt allein für jedes Frühstück 10 000 Brötchen in der Halle", erzählt Patrick Glatt. Auch die warmen Speisen werden in Wollmatingen gekocht und zu den Schulquartieren gefahren. Alles scheint geregelt. Aber gibt es auch einen Plan B für schlechtes Wetter? "Nein, denn der Turnerbund hat uns versichert, dass dieses Ereignis nur einmal vor zehn Jahren von einem schlechten Tag getrübt wurde", sagt Glatt lachend. "Konstanz im Juli – das wird gut gehen."

Rund um das Programm am Schänzle und in verschiedenen Sporthallen

Das ist geboten: Im Mittelpunkt des Landeskinderturnfests steht das Schänzle-Areal mit einer großen Bühne und vielen öffentlichen Mitmach-Angeboten. Dort findet am Freitag,

14. Juli, 19.30 Uhr, die öffentliche Auftaktveranstaltung statt. Unter anderem wird der Preis KiTu-Star an die beste Kindershowgruppe verliehen; acht Auftritte gehen voraus.

Am Samstag, 15. Juli, finden ab acht Uhr Wettkämpfe in den Sportstätten statt, unter anderem im Bodenseeforum. Ein Höhepunkt des Landeskinderturnfests ist die Show „Stars und Sternchen“ mit Auftritten des Nachwuchses aus den Vereinen des Badischen Turnerbundes. Sie findet um 16, 18 und 20 Uhr in der Schänzlehalle statt (Eintritt mit Festkarte sechs Euro, ohne Festkarte 8,50 Euro). Karten gibt es im Internet unter www.badischer-turner-bund.de/veranstaltungen oder unter der Telefonnummer 0721/181555. Den ganzen Samstag über werden viele Mitmachstationen für Konstanzer angeboten, darunter eine Kinderturnwelt, Hüpfburg und Turnbeutelbemalen. Über die Angebote für die Bürger berichten wir noch ausführlich. Stargast am Samstag ist Fußball-Weltmeisterin Nia Künzer. Am Sonntag, 16. Juli, rundet ein ökumenischer Gottesdienst am Schänzle das Programm ab.

Sie reisen an: Teilnehmen werden 4400 6- bis 14-Jährige aus 166 Turn- und Sportvereinen, unter anderem auch 40 Kinder aus China. Konstanz hat Erfahrung mit Großereignissen: 2001 fand hier das Landesturnfest mit 15.000 Teilnehmern statt, im Jahr 2011 richtete die Stadt die Landesgymnaestrada aus.