Konstanz Konstanz macht Ernst beim Klimaschutz

Die Stadt Konstanz setzt auf Investitionen in den Klimaschutz. Innerhalb der nächsten 13 Jahre soll der Ausstoß der Treibhausgase massiv reduziert werden. Noch in diesem Jahr will die Stadtverwaltung einen Klimaschutzmanager einstellen.

Die Stadt Konstanz strebt ehrgeizige Klimaziele an. Wie vom Gemeinderat beschlossen, soll der Ausstoß der Treibhausgase im Zuge der Nutzung fossiler Energieträger bis in 13 Jahren halbiert werden. Um dies zu erreichen, ist die Stadt offenbar auch bereit, zu investieren. Bis Ende des Jahres soll der neue Klimaschutz-Manager eingestellt sein, bei dem die Fäden der Neuausrichtung zusammen laufen, kündigte Oberbürgermeister Uli Burchardt bei einer Diskussion im Rahmen der Reihe Energievisionen an: "Die Beschlüsse für die Stelle sind durch." Die Stadtspitze möchte dem Gemeinderat zudem den Aufbau eines neuen beratenden Expertengremiums für nachhaltige Entwicklung nach dem Freiburger Vorbild vorschlagen. "Daran arbeiten wir", so Burchardt. Der Expertenrat könnte Großprojekte kritisch auf Klimaauswirkungen unter die Lupe nehmen.

In der Reihe Energievisionen hatte der Umwelt- und Klimaschützer Karl-Ulrich Schaible zur Debatte geladen. Neben dem OB waren als Redner Simon Neitzel (der sich als Netzwerker und Visionär vorstellte), die Psycholinguistin Sarina Gisa und Felix Müller von der Initiative Klimastadt Konstanz geladen. Ein Bürger forderte, die wahren Kosten jedes Vorhabens zu ermitteln, indem die Klimaschäden gleich eingerechnet werden. Andere regten den Aufbau von Projekten an, an denen sich die Bürger finanziell beteiligen können.

Felix Müller stellt sich als Mann vor, der in Gigatonnen denkt, die es einzusparen gilt. Er geht davon aus, dass Konstanz Grundsatzentscheidungen treffen muss: Wolle die Stadt Einkaufsmetropole am Bodensee sein oder den Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft einschlagen? Wolle sie Erholungs- und Entschleunigungsregion sein oder Motorboote fahren lassen? Den Ausbau der B 33 bezeichnete Müller als Klimakiller. Breitere Straßen gegen der Stau zu bauen sei etwa so sinnvoll wie den Hosengürtel gegen das Übergewicht zu öffnen. Auch die graue Energie, die zum Herstellen von Baustoffen aufgewendet wird, sei kritisch zu sehen. Hier könne die Stadt Vorgaben fürs ökologischere Bauen machen. Müller sieht es als dringend notwendig an, dass alle Verwaltungsbereiche von Nachhaltigkeitsbeauftragten unter die Lupe genommen werden, idealerweise handle es sich dabei um Freiwillige. Er plädiert für den Aufbau eines Nachhaltigkeitsrats und 2000-Watt-Steuerungsgruppen in jedem Stadtteil und Teilort. Diese müssten durch Bürger gewählt werden.

Energievisionen Der Konstanzer Umwelt- und Klimaschützer Karl-Ulrich Schaible ist der Mann hinter der Vortragsreihe. In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern stellt er jedes Jahr ein Programm zu Energiefragen zusammen. Im Vorwort stellt er fest, es gebe eine gute und zwei schlechte Nachrichten. Die Gute: Rund ein Drittel des Stroms kommt in Deutschland inzwischen aus regenerativen Quellen. Die erste schlechte Nachricht: rund 70 Prozent sind immer noch Atom- und Kohlestrom: die zweite schlechte: 95 Prozent des Energieverbrauchs im Verkehrssektor sind fossil. (rin)

Oberbürgermeister Burchardt sieht grundsätzlich optimistisch in die Klimazukunft der Stadt. Das Denken und Handeln der Menschen verändere sich langsam, dies sei etwa bei der Akzeptanz der Elektromobilität zu erkennen. Die Stadt könne Entwicklungen durch Zuschüsse oder Organisation von Angeboten befördern. Im Alleingang – ohne die Bürger aber – könne die Stadtverwaltung gar nichts ausrichten. Burchardt geht davon aus, dass Angebote, die Spaß machen, die Menschen überzeugen, so wie das Leihsystem für Lastenfahrräder. Es motiviere, auch mal an Alternativen bei der Beförderung zu denken.

Auf ähnliche Effekte hofft er bei Modellen für neue, flächensparende Wohnformen. Es gehe dabei nicht um Verzicht, sondern um Mehrwert an anderer Stelle. Konstanz bewege einiges in Richtung klimafreundliche Stadt. Für die Fähren würden beispielsweise gerade Gas-Hybrid-Antriebe entwickelt, im kommenden Jahr sei mit Mietfahrrädern zu rechnen. Es gehe weniger um Verbote als um bessere Angebote, wie etwa eine Verkehrs-App, die über Staus, schnell erreichbare Parkplätze sowie Umsteigemöglichkeiten informiert. Dass auf dem See auch Motorboote fahren, könne die Stadt nicht verbieten.

Auch für Diskussionsleiter Karl-Ulrich Schaible ist klar: Konstanz kann seine Klimaziele nur erreichen, wenn möglichst viele Bürger mitziehen. Um zu vedeutlichen, dass jeder Verantwortung trägt, lässt er Zuhörer und Experten nebeneinander in einen Kreis sitzen. Überhaupt ist in dieser Diskussion einiges anders als üblicherweise.

Nachdem die ersten Redner gesprochen haben und die Aufmerksamkeit langsam nachlässt, unterbricht Neitzel die Runde mit einer Lockerungsübung. Neitzel denkt beim Thema Energieschonen über Klimaschutzziele hinaus. Es gehe auch um eine wertschätzende Haltung und das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen. Als ein gelungenes Beispiel stellte er die Bürger-Karte von Bodensee-Oberschwaben vor, die Anreize für den regionalen Einkauf setzt.

Sarina Gisa lud Gäste dazu ein, den offenen Gesprächsraum mitzugestalten. Wer eine Pause wünsche, möge ein Glas zum Klingen bringen. Auf diese Möglichkeit griff bei der Veranstaltung aber niemand zurück.